        Kaybolan yolu rehberle açtılar!

        Kaybolan yolu rehberle açtılar!

        Şiddetli kar yağışı Iğdır'da tipiye neden oldu. Kentte yoğun kar yağışında kar altında kalan ve görünmeyen yol ise rehber eşliğinde açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:40
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Iğdır'da kardan kapanan ve tipi nedeniyle görünmeyen yol, yaya rehberliğinde açıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentte etkisini sürdüren kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ağrı Dağı'nda bulunan Korhan Yaylası'nın yolu da kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. Tipi nedeniyle iş makinesi operatörlerinin yolu görememesi üzerine özel idare personeli yaya olarak yolda yürüyüp iş makinelerine rehberlik etti.

        Yapılan çalışmanın ardından yoldaki kar temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

