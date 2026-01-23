Yurtta hava sıcaklığı artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun büyük bir bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Yavuz, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışların görüleceğini bildirdi.

Yavuz, Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların beklendiğini ifade etti.

HAVA SICAKLIĞI YURT GENELİNDE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurt genelinde artacağını aktaran Yavuz, İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Ankara'da 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerinde ise 15 dereceyi göreceğini kaydetti.

Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini vurgulayan Yavuz, Kıyı Ege, Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağışların tahmin edildiğini belirtti.