Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yurtta hava sıcaklığı artacak

        Yurtta hava sıcaklığı artacak

        Yurt genelinde hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:44 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        Yarın yurdun büyük bir bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Yavuz, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışların görüleceğini bildirdi.

        Yavuz, Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların beklendiğini ifade etti.

        REKLAM

        HAVA SICAKLIĞI YURT GENELİNDE ARTACAK

        Hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurt genelinde artacağını aktaran Yavuz, İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Ankara'da 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerinde ise 15 dereceyi göreceğini kaydetti.

        Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini vurgulayan Yavuz, Kıyı Ege, Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağışların tahmin edildiğini belirtti.

        Yavuz, Kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz'de güneyli rüzgarların etkisini göstereceğini dile getirdi.

        ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

        Başkentte yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiğini vurgulayan Yavuz, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Evren çevrelerinde hafif yağışların olacağını aktardı.

        Ankara'da pazar günü ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydeden Yavuz, sabah saatlerinde ise yüksek kesimlerde sis beklendiğini ifade etti.

        İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda hafif sağanak yağışların görüleceğini belirten Yavuz, Avrupa Yakası'nın parçalı bulutlu olacağını ve gündüz sıcaklıklarının 12 derece, gece sıcaklılarının ise 8 derece civarında beklendiğini kaydetti.

        Yavuz, pazar günü ise İstanbul genelinde sağanak öngörüldüğünü bildirdi.

        İzmir'de ise hafta sonu boyunca aralıklarla yağış görüleceğini belirten Yavuz, kuvvetli yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 17 ila 19 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 21 Ocak 2026 (Galatasaray'ın Konuğu Atletico Madrid)

        Galatasaray'ın konuğu Atletico Madrid. Galatasaray'da hedef ilk 24'ü garantilemek. Fenerbahçe Aston Villa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ilk 8 için kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası