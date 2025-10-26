Habertürk
        Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında açıklama

        Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında açıklama

        Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi hastanede devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Belirtilen açıklamada; "Durumu kritik seyretmektedir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:52
        "Durumu kritik seyrediyor"
        Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

        Fatih Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilen açıklamada; "Durumu kritik seyretmektedir" denildi.

        Açıklamada; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Fatih Ürek’in kız kardeşleri de açıklamalarda bulundu; ''Yaşıyor Fatih, ölüm haberleri yanlış. Fişi çekilmedi. Durumu stabil, hastane açıklama yapacak. Şu an da bekliyoruz. Fatih, şu anda sadece Allah'a teslim."

        Ünlülerden Fatih Ürek'e ziyaret
        Ünlülerden Fatih Ürek'e ziyaret Haberi Görüntüle
        #fatih ürek
