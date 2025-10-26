Habertürk
        Ünlülerden Fatih Ürek'e ziyaret

        Ünlülerden Fatih Ürek'e ziyaret

        Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi hastanede devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumunun kritik olmasının ardından doktorlar, yakınlarını hastaneye çağırdı. Alişan ve Fayyaz Şerifoğlu gibi ünlü isimler, Ürek'i ziyaret etti

        Giriş: 26.10.2025 - 09:54 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:04
        Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

        Fatih Ürek
        Fatih Ürek

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; tedavisi hastanede süren Fatih Ürek'in durumu ağırlaştı. Doktorlar, Ürek'in durumunun kritik olması nedeniyle yakınlarını, hastaneye çağırdı.

        Bunun üzerine ünlü isimler hastaneye akın etti. Fatih Ürek'i yalnız bırakmayan isimler arasında Alişan da vardı. Sahne sonrası apar topar hastaneye gelen şarkıcı; "Benim için çok değerli birisi... Nişanımda, düğünümde, kardeşimin nişanında hep yanımdaydı. İnşallah güzel haber alırız, dualarımız onunla" dedi.

        Alişan
        Alişan

        Feyyaz Şerifoğlu ve eşi Merve Dinçkol da hastaneye geldi. Şerifoğlu, duygularını "Dua etmekten başka çaremiz yok. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin" sözleriyle dile getirdi.

        Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu
        Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu
