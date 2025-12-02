Habertürk
        Başsavcılıktan açıklama: 'Tuttur' hakkındaki iddiaları yayan kişi tutuklandı - Futbol Haberleri

        Başsavcılıktan açıklama: 'Tuttur' hakkındaki iddiaları yayan kişi tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapmasında "Tuttur.com'daki verilerin silindiğini" iddia eden sosyal medya kullanıcısı Y.K.'nın tutuklandığını duyurdu. Yapılan teknik incelemelerde, verilerde herhangi bir değişiklik veya silinme işlemi olmadığı tespit edildi.

        Giriş: 02.12.2025 - 23:00 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:00
        Başsavcılıktan, 'Tuttur' açıklaması!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans oyunu sitesi Tuttur.com ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, sitenin kişisel verilerin bahis soruşturması sürecinden önce silindiğine dair iddialar yalanlandı.

        Savcılık, söz konusu iddiaları ortaya atan "pameranti" rumuzlu Y.K.'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandığını bildirdi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

        "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen başlatılan soruşturma işlemleri sırasında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmış olup, düzenlenen raporda; iddia edildiği üzere "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir.

        Bu tespit üzerine "X" sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu kullanıcının Y.K. isimli kişi olduğunun belirlenmesi ile bu kişi hakkında TCK 217/A madesindeki "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası ile ayrıca yürütülen soruşturmada sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kamuoyunda geniş yer bulan ve ülkemiz futbolunu ilgilendiren bir soruşturma veya benzer soruşturmalar hakkında yanıltıcı, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

