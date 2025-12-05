Habertürk
        Son dakika: Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!

        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. İlçede cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı. Sürücüler araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:01
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

        Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi.

        Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlattı. Araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi.

        Jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

