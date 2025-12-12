Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da diplomatik temaslar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da diplomatik temaslar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:50
        2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

        Erdoğan, forum sonrası konakladığı otelde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

        Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi.

        Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

        Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

        Aile fotoğrafında liderler bir arada

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

        Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

        Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev​​​​​​​, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.

