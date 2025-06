Spotify, sonunda randevu verdi

MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, 3 Haziran'da Habertürk'e verdiği röportajda yaptığı açıklamalarda; "Yabancı kartellerin kölesi olduk" diyerek büyük bir tehlikeye işaret etmişti. Göçer, kültürümüzü yozlaştıran müziklerin dinleyicilere dayatılması adına rüşvet verildiği, bot yüklemeler yapıldığına ilişkin söylentilerin ciddi boyutta olduğunu ama karşılarında bir muhatap bulamadıkları için iddiaları araştıramadıklarını söyledi. Ferhat Göçer, bu konuda bir manifesto hazırladıklarını dile getirdi.

Ferhat Göçer, sorunun ana kaynağının Türkiye'de büyük bir dinlenme potansiyeline sahip Spotify olduğunu söylemişti. Göçer, Spotify ile temas kuracak muhatap bulamadıklarını da sözlerine eklemiş, yakın zamanda gerçekleştirecekleri çalıştayda tüm müzik sektörü olarak hep birlikte hareket edeceklerinin altını çizmişti. O çalıştay gerçekleştirilirken söz konusu manifesto hazırlandı.

MSG üyesi müzisyen, yapımcı, aranjör ve söz yazarlarıyla birlikte Dijital Müzik Platformları Çalıştayı düzenledi. Çok yakın bir tarihte Spotify ile bir toplantı gerçekleştireceklerini duyuran MSG, çalıştaydan çıkan kararları bir manifesto halinde Spotify’a sunacaklarını belirtti.

MSG’NİN GÜNDEM MADDELERİ 1. Dijital platformların Türkiye’de resmî ofis açması ve editoryal süreçlerin yerelleştirilmesi. 2. Editoryal çalma listesi seçim süreçlerinde şeffaflık. 3. Algoritmik çalma listelerinin yapısı. 4. Playlist satışı, manipülasyon ve etik dışı uygulamalarla mücadele. 5. Streaming farm (yayın çiftlikleri) nedir ve nasıl çalışır? 6. Abonelik fiyatlandırmasının dünya ortalamasına yaklaştırılması gerekliliği

FERHAT GÖÇER: KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİLİZ

Döviz kuru farkı nedeniyle müzik abonelik ücretlerinin dünya ortalamasının gerisinde kaldığını ve bu eşitsizliğin telif gelirlerini azalttığını vurgulayan MSG Başkanı Ferhat Göçer; Tüm bu konulara hassasiyetle yaklaşmamız gerek. Bizler kimsenin düşmanı değiliz. Sektörle ortaklaşa hareket etmeliyiz. Spotify konusunda bir muhataba ve Türkiye ofisine ihtiyaç duyuyoruz. Şeffaf ve adaletli bir telif dağıtımı olmadıkça, abonelik ücretleri artsa da şikayetler sürecek" dedi.

VOLGA TAMÖZ: TÜRKİYE’DE TÜRK MÜZİĞİ DİNLENMİYOR

Çalıştayda yapay zeka destekli algoritmalar ve yayın çiftlikleriyle manipüle edilen çalma listelerine dikkat çeken MSG, sanatçı emeğini, eser sahiplerinin hakkını ve Türk müziğinin itibarını korumak adına bir yol haritası çizeceklerini ifade etti.

Spotify’ın editoryal listeleri hakkında konuşan Volga Tamöz, şunları söyledi: 20 yıl önce müziğin ulaştığı her noktada bir muhatabımız vardı. Şu an en büyük problemimiz manipüle edilen çalma listeleri ve yayın çiftlikleri. Çalma listelerini belirleyen editörler kim ve neye göre karar veriyor? Artık Türkiye’de Türk müziği dinlenmiyor, Türk musikisi diye bir şey kalmadı. Her yıl konservatuvarlardan mezun olan ve geçimini bununla sağlayan müzisyenlere alan sağlanmalı.