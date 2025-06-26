Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan zihinsel engelli 55 yaşındaki E.G., 20 yıldır yaşadığı Konya'da trafik kazası geçirince polisin yaptığı araştırma sonucu bulundu. E.G.'nin ağabeyi, kardeşini almak için İstanbul'dan Konya'ya geldi. İşlemlerin ardından 2 kardeş, İstanbul'a döndü
Konya'da kaza, geçen hafta Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. M.S.'nin (17) kullandığı otomobil, yolda yürüyen 50-60 yaşlarında, hafif zihinsel engelli kişiye çarptı.
KİMLİĞİ TEPSİT EDİLMEYE ÇALIŞILDI
DHA'daki habere göre yaya hafif yaralanırken, polis yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
SİVAS'TA YAKINLARI OLABİLİR
Yaralının E.G. olduğu, yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, bakımın A.T. tarafından üstlenildiği tespit edildi. A.T. ise E.G.'nin ailesine ulaşmadığını, Tokat ya da Sivas'ta yakınları olabileceğini belirtti.
FOTOĞRAF İLE TEŞHİS
Bunun üzerine araştırma başlatan polis, E.G.'nin ağabeyi olabileceği değerlendirilen kişiye ulaştı. Telefonla yapılan görüşmede; ağabey, E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti.
SİVAS'TA KAYBOLMUŞ KONYA'DA YAŞIYOR
Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden ağabey, E.G.'nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğunu doğruladı.
AĞABEYİ İLE İSTANBUL'A DÖNDÜ
Teşhis sonrası ağabey, kardeşini almak için İstanbul'dan Konya'ya geldi. İşlemlerin ardından 2 kardeş, İstanbul'a döndü.