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        Haberler Gündem Güzergah Bir devrin sonu... 500T efsanesinin güzergâhı kısaldı | SON DAKİKA HABERLERİ

        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergâhı kısaltıldı. Hat, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergâhında hizmet verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:52
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        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
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        Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

        TUZLA'DAN CEVİZLİBAĞ'A YOLCULUK

        AA'da yer alan habere göre toplantıda, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının reorganizasyonu gündeme geldi.

        TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN ZORLAŞTI

        Gündem maddesinde, 500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi.

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        500L'NİN KAPASİTESİ ARTIRILACAK

        Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır.

        500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        YENİ GÜZERÂH: TUZLA ŞİFA MAHALLESİ- 4. LEVENT METRO DURAĞI

        Toplantıda konuşmaların ardından yapılan oylamada, 500T hattının güzergâhının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi. Hat, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergâhında hizmet verecek.

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        #500t
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