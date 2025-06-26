Başta enerji olmak üzere tarım ve turizm dahil pek çok alanda faaliyet gösteren Aksa şirketlerinin çatı kuruluşu olan Kazancı Holding'de kardeşler arasında 'pay' kavgası yaşanıyor.

Türkiye'nin en önemli iş insanları arasında yer alan Ali Metin Kazancı tarafından kurulan holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda bugün oğlu Cemil Kazancı oturuyor.

Ali Metin Kazancı 'Onursal Başkan' olarak şirkette sembolik bir makama sahipken oğulları Cemil ve Mehmet Kazancı arasında bir süredir yaşandığı söylenen hissedarlık kavgası son günlerde iyice gün yüzüne çıktı.

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Mehmet Kazancı dün yayımladığı video ile Kazancı Holding'in genel kuruluna katıldığını ve hisse dağılımının yanlış olduğu gerekçesiyle toplantıya şerh koyduğunu ifade etti.

"LAF OLSUN DİYE PARA VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Mehmet Kazancı söz konusu videoda "Alzheimer hastası ve şu anda da artık kapanmış zihni olan babamdan aldığı hisse ile kardeşim çoğunluğu ele geçirip, bana hisseden, şirketten laf olsun diye bir miktar para vermeye çalışıyor. Onun dışında 'Şirket benim, sen şu anda bir şey alamazsın, mahkemelere de gitsen, mahkemeleri satın alacağım, hiç bir mahkemeyi kazanamayacaksın' diyor. Bu konuda basından yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum. Eğer bu konuya dahil olursa bir Rizeli olarak şeref duyarım. Konuyu artık halkın bilmesi gerekiyor. Bu kadar zamandır hiç kimseye belli etmeden kendi içimde yaptığım bu mücadeleyi artık basına aksetmesinden rahatsız olmuyorum. Ben bu kadar yıl bekledim. Kardeşim her seferinde benimle alay etti, küçük kardeşim olmasına rağmen. Onun gibi sahte hisse devrini alan, burada yönetimde yer alan, bugün bu konulara imza atmış olan herkesten de davacı olacağım. Çok büyük bir dolandırıcılık yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

REKLAM AVUKATI DA VİDEO ÇEKEREK İÇERİ ALINMADIĞINI BELİRTTİ Bunun yanında Mehmet Kazancı'nın avukatı da konuyla ilgili olarak ayrıca bir video yayımladı. Holding binası dışında çekilen videoda avukat Mehmet Kazancı tarafından çağırıldığını ancak yarım saat beklemesine rağmen binaya alınmadığını ifade etti. Yayımlanan başka bir videoda da Holdinge polislerin geldiği görüldü. FAALİYET RAPORUNA GÖRE YÜZDE 60'I CEMİL KAZANCI'NIN Kazancı Holding'in 2024 yılı faaliyet raporu henüz kamuoyuyla paylaşılması ancak 2023 yılı raporunda ortaklık yapısı yer alıyor. Buna göre Cemil Kazancı Holding'in yüzde 60.28'inin sahibi konumunda. 2023 sonu itibarıyla Ali Metin Kazancı'nın yüzde 29.01, Mehmet Kazancı'nın ise yüzde 5.88'lik hissesi bulunuyor. 17 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR Firmanın sitesinde yer alan bilgilere göre enerji sektöründe yer alan Grup şirketlerinin temelini oluşturan yolculuğuna 1968 yılında Watt Elektrik Motor Fabrikası ile başlayan Kazancı Holding, 1980’li yıllarda jeneratör üretimine başlarken portföyüne 1990’lı yıllarda enerji santrali kurulumu ve elektrik üretimi, 2000’li yılların başında doğal gaz dağıtımı, 2010 yılında ise elektrik dağıtımı ve satışını ekledi. Kazancı Holding'in 17.000’den fazla çalışanı bulunuyor.