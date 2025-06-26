Immobile için 6 milyon Euro'luk satranç başladı!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta gelecek isimler kadar gidecek isimlerle alakalı da meraklı bekleyiş sürüyor.
Siyah-beyazlılarda yönetimin yolları ayırmak istediği isimlerden birisi de Ciro Immobile...
Sezonun bitmesinin ardından ülkesinden takımlarla görüşmeye başlayan İtalyan golcü, Bologna ile yaptığı temaslarda önemli mesafe kat etti.
Bologna 2 milyon Euro yıllık maaş önerirken İmmobile’nin Beşiktaş'tan bonservisini almasını bekliyor.
Beşiktaş'tan senelik 6 milyon Euro kazanan tecrübeli golcü ise son yılında bu rakamı bırakmak istemiyor.
Beşiktaş yönetimi, ayrılığa sıcak bakmayan Immobile'ye son olarak maaşını yarıya indirmesini ve geri kalanı için de performansa dayalı bir sözleşme yapılmasını talep etmişti.
Immobile'den bu öneriye de olumlu geri dönüş olmadı.
Beşiktaş cephesi, 2 milyon Euro'ya Bologna ile anlaşma aşamasına gelen Immobile'den en az hasarla çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş cephesi, 2 milyon Euro'ya Bologna ile anlaşma aşamasına gelen Immobile'den en az hasarla çıkmanın hesaplarını yapıyor.