Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Beşiktaş, Cumartesi günü sezonu açacak. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.
TRT Spor'un haberine göre; Kiralıktan dönen Can Keleş ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Tayyip Talha ve Elan Ricardo da kiralanacak. 4 futbolcuya da Süper Lig ekiplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta Masuaku kadroda düşünülmüyor. Demokratik Kongolu sol bek ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.