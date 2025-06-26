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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!

        Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 13:22 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:22
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        Beşiktaş, Cumartesi günü sezonu açacak. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.

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        TRT Spor'un haberine göre; Kiralıktan dönen Can Keleş ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Tayyip Talha ve Elan Ricardo da kiralanacak. 4 futbolcuya da Süper Lig ekiplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.

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        Beşiktaş'ta Masuaku kadroda düşünülmüyor. Demokratik Kongolu sol bek ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

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        Immobile, Chamberlain, Onana, Musrati ve Zaynutdinov ile de yolların ayrılması planlanıyor. Immobile’ye İtalya’dan, Al Musrati’ye Arap yarımadasından, Zaynutdinov’a ise Rusya’dan ilgi var.

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