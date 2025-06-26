İstanbul Sarıyer'de olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet T. (19) ile Oya Budak (18) bir süre önce nişanlandı.

Ancak, bu süreçte Oya Budak'a, ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel saldırıda bulundu; Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T. ise Budak ile nişanını bozdu.

Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diğer yandan Budak’ın halası Bahriye Şener gözyaşları içerisinde açıklamalar bulundu. Şener, "Yeğenim çok geziyordu. Biriyle tanıştı, o kişi ona tecavüz etmiş. Biz bunu bilmiyorduk. Benim mahalleden fırıncı bir komşum vardı. 10 yıldır tanıyorum. Çok geziyor diye 'Babama başını bağlayalım. Bakarlar ona, oradan oraya sürünmez gezmez, başına kötü bir hal gelmez' dedim. Ondan sonra biz nişan yaptık. Birbirlerini sevdiler. Beraber hastaneye gidiyorlar. Hastanede hamile olduğunu öğreniyor. Çocuğun ailesi kabul etmiyor. Ailesi bu olayı duyduktan sonra çocuğa izin vermedi. Kendisi de Oya’yı istiyordu. Biz de tamam 'O yoluna bu yoluna baksın' dedik. 'Sana çok güzel hediye sürpriz getirdim' diyor. Ondan sonra kızı vuruyor. Biz hamile olduğunu duyuyoruz. 'Kim yaptı bunu sana. Sana kim kıydı' dedik. O akşam insanların evini bastık, gittik onları yakalattık. Ailesini içeri aldılar. Hiç tanımıyoruz. Samet’in ailesi duyuyor izin vermiyorlar. Kardeşiyle beraber alıyor bir ormana götürüyor. Onu vuruyor, işte ona hediye aldı. Adalet istiyoruz içimiz yanıyor. Yeter artık bu kadın cinayetleri, tecavüzler nedir, vurdular kızı işte" dedi.

"DAHA 18 YAŞINDAYDI HİÇBİR SUÇU YOKTU"

Oya Budak'ın diğer halası Aysel Çalıkoparan ise, "Oya’nın anlattığına göre bir çocuk ona sosyal medya uygulamasından yazıp tanışalım görüşelim demiş. Bunlar tanışmış, 1 aya yakın bir çocukla konuşmuş. Ama bu çocuk evliymiş Oya’dan da saklıyormuş, 1 de kızı varmış. Oya’ya gel 'Seni bir dükkana götüreceğim babamdan para alacağım' demiş. Kızı Kemerburgaz’a götürüyor. Kimse yokken dükkanda kıza tecavüz ediyor. Kız da söyleyemiyor, bizden korkuyor. Keşke söyleseydin Oya, böyle olmayacaktı. Sonra bunu nişanladık.

Kız da hamile olduğunu bilmiyor. Günden güne karnı şişiyor. Bize de 'Hasta olmuyorum' diyor. Biz tecavüze uğradığını hiç ummadık. Sonra Samet’i alıyor beraber hastaneye gidiyorlar ve hamile olduğunu öğreniyor. Ablama 'Oya hamile' dedik ama 'Tarihler uyuşmuyor' dedi. Bu Samet benim yeğenimle de birlikte olmuş. Aslında ocak ayında hamile kalmış. Ondan sonra bu kızı alıyor, benim kabulüm diyor 'Oya’yı seviyorum ama bebeği katiyen istemiyorum. Bebeği de öldürmek istiyorum' diyor. Oya'ya 'O çocuk yaramaz ondan uzak dur.' dedim. Oya da dinlemedi, cahil kız 18 yaşında. 'Bak dedim yapma kızım' o da dinlemedi. Kıza sana sürprizim var diyor götürüyor. Kızı orada öldürmüş. Ben adalet istiyorum, yeğenimin kanı yerde kalmasın. Daha 18 yaşındaydı, tecavüze uğradı. Onun hiçbir suçu yoktu" diye konuştu.

İFADESİ KAN DONDURDU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de 5 ayrı suç kaydı çıkan katil zanlısı Samet T. cinayeti itiraf etti. Olayı nasıl gerçekleştirdiğini ve nasıl kaçtığını bir bir polise anlattı. Tamamlanan soruşturmanın ardından katil zanlısı Samet T. ile amca A.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Samet T. adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna "İyi yaptım" diye cevap verdi.

Katil zanlısı Samet T.'nin Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinin detayları da ortaya çıktı. İfadesinde 5 ay önce Oya Budak ile kendi aralarında nişan yaptıklarını, Budak'ın hamile olduğundan ise iki hafta önce haberi olduğunu söyledi. Hamileliği nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Samet T. ifadesinde "Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp kaçtım" dedi.