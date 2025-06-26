BES yatırımcısı altına koştu ve kazandı

Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih İlker Yiğit, geçtiğimiz yılbaşından bu yana vatandaşların altın fonlarına hücum ettiğini ve bu nedenle de karlı çıktığını belirterek, "Bu dönemde altın tüm para birimlerine karşı önemli oranda değer kazandı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarından altın fonunu tercih edenlerin sayısı yılbaşından bu yana 3,5-4 milyondan 5,5 milyona çıktı. 9 milyon gönüllü BES katılımcısının yarısından fazlası demek bu. Altın fonunun toplam büyüklük içindeki payı da yüzde 33'ten 45'e yükseldi. Buna esnek ve değişken fonlarındaki altın yatırımlarını da eklersek yüzde 50'yi geçer" diye konuştu.

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İlk 6 ayda altın fonlarının güçlü bir performansı olduğunu ve yüzde 40 civarında bir getirisi olduğunu anlatan Yiğit, altının ardından tercih edilen ikinci fon türü olan para piyasası fonlarında da yatırımcı sayısının 3,3 milyon kişiye tırmandığını kaydetti. Para piyasası fonlarının da yılbaşından bu yana ortalama yüzde 20 getiri ile yatırımcısına kazandırdığını vurgulayan Yiğit, buna karşın son 1 yılda değer yitiren hisse senetleri fonlarındaki kişi sayısının 1.8 milyondan 1.7 milyona indiğini dile getirdi.

ÜÇ UNSUR ALTINI DESTEKLİYOR Finansal açıdan altını destekleyecek unsurlardan Fed'in faiz indirim sürecinin devam ettiğini ifade eden Yiğit, "Diğer açıdan tüm ülkeler silahlanmaya ciddi yatırım yapıyor. Avrupa Birliği 1 trilyon dolarlık bir savunma programı açıkladı. Bu noktada politik, siyasi ve askeri istikrarsızlık devam edecek demektir. Altına destek olacak bir unsur bu. Üçüncü olarak ülkeler de rezerv olarak altın tutmaya başladı. Dünya ülkelerinin rezervine bakıldığında dolar oranı yüzde 50'nin altına geriledi. Altın, Euro'yu geçti. Dünya ülkelerinin rezervinde altın ortalama yüzde 20'yken Çin'de bu rakam hala yüzde 6 ve Çin bu oranı artıracağını söylüyor. Yani talep kaynaklı olarak da altın fiyatının yükselmesini bekleyebiliriz" şeklinde konuştu. UZUN VADE İÇİN MERKEZ BEKLENMELİ Yiğit, para piyasası fonları gibi kısa vadeli borçlanma araçlarından uzun vadeli borçlanma araçlarına geçilmesi için savaşın yeniden başlamayacağına dair ibarelerin artması, iç siyasi gelişmelerin olumlu seyretmesi ve Merkez Bankası'nın da faiz indiriminde ilk hareketi yapması gerektiğini vurguladı. Yiğit hisse fonlarına yatırım yapmak için tercih zamanlamasının da aynı olması gerektiğini kaydetti.