İran dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın öncülüğünde İran ve İsrail arasında mutabık kalınan ateşkesin ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Hamaney, "ABD, İsrail'le beraber İran'a saldırarak hiçbir kazanım elde etmedi. Direkt savaşa katıldılar. Hiçbir şey yapamadılar. İranlıları ABD'ye karşı aldıkları zaferden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Hamaney'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD savaşa girmek zorunda kaldı çünkü girmezse İsrail'in tamamen yok olacağını düşündü. Silahlı Kuvvetler İsrail'in çok katmanlı savunmasını aşmayı başardı ve kentsel, askeri alanları hedef aldı.

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ABD nükleer bölgelerimizi vurdu ama pek bir şey elde edemedi. İran'a yönelik gelecekteki bir saldırının bedeli büyük olacaktı.

Trump bir konuşmasında İran'ın teslim olması gerektiğini söyledi. Bu onun için çok büyük bir talep. Asla teslim olmayız. Biz güçlü bir ulusuz"