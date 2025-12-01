Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Kasten öldürmeden' aranıyordu 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi | Son dakika haberleri

        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!

        Adana'da, hakkında çeşitli suçlardan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan, "Ali Demir Evrensel" ismiyle sosyal medyada dini konularda paylaşımlar yapan firari hükümlü, 49 yaşındaki Ramazan Evrensal saklandığı villaya düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı. Evrensal'ın 7 kitap yazıp, imza günü düzenlediği ve konferans verdiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Ali Demir Evrensel" ismiyle sosyal medyada dini konularla ilgili paylaşımlar yapan ve yazdığı 7 kitabı internet sitelerinde satışa sunan kişinin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' CEZASI VARDI

        AA'da yer alan habere göre ekipler, "yüz tanıma sistemi" aracılığıyla yaptığı veri analizi sonucunda şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 7 ay 12 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl olmak üzere 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 4 yıldır aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu belirledi.

        BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU

        Evrensal'ın, "hakaret", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" ve "dolandırıcılık" suçlarından da arandığı tespit edildi.

        REKLAM

        VİLLAYA BASKIN DÜZENLEDİ

        Polis ekipleri, Evransal'ın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, pencereden atlayarak kaçmaya çalışan hükümlüyü ikametin bahçesinde yakaladı.

        İMZA GÜNLERİ, KONFERANSLAR DÜZENLEMİŞ

        Evde 1123 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi ele geçiren ekipler, 3 cep telefonu, harici bellek, 240 avro, 1780 sterlin ve 34 bin liraya da el koydu. Evrensal'ın sahte isimle yazdığı kitaplar için Adana, İstanbul, Bursa, Mersin ve Mardin'de imza günü düzenlediği ve konferans verdiği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!