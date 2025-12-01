Habertürk
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kaderi kalecilerin ellerinde! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kaderi kalecilerin ellerinde!

        Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kilit isimleri kaleciler olacak. Ederson ve Uğurcan Çakır'ın performansları dev maçın kaderini belirleyecek. İşte derbi öncesi iki kalecinin istatistikleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:26
        1

        Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ederson ve Uğurcan Çakır'ın performansları maçın kaderini çizecek...

        2

        Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Chobani Stadı'nda oynanacak derbide Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır görev yapacak.

        3

        Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla Galatasaray'ın ardından 14. haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertliler, oynadığı 13 lig karşılaşmasında 12 gol yedi.

        4

        Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

        5

        FENERBAHÇELİ EDERSON, BU SEZON 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, derbide takımının kalesini koruyacak.

        Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.

        6

        GALATASARAY KALESİ UĞURCAN'A EMANET

        Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak.

        Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 8 Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 12 gole de engel olamadı.

        7

        Uğurcan Çakır, bu sezonun ilk 4 maçında Trabzonspor'un kalesinde görev yaptığı periyotta 3 kez kalesinde gole izin vermezken, 1 kez de topu ağlarında gördü.

