        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde mücadele öncesi tansiyon yükseldi. İki takımın futbolcuları arasında tartışma yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:48
