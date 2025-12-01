Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesindeki dev derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Fenerbahçe, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak. Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.12.2025 - 19:00 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: Chobani Stadyumu

        HAKEM: Yasin Kol

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

        Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen.

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

        Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

        Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 32 puanla zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy deplasmanından koltuğunu korumak için mücadele ediyor.

        REKLAM

        FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

        Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

        GALATASARAY'DA 6 EKSİK

        Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle derbide sahaya çıkamıyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemiyor. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamıyor.

        404. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya geliyor. "Papazın çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

        SON YILLARDA GALATASARAY ÖNDE

        Galatasaray, son 8 sezonda Kadıköy'deki maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Kadıköy'de 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine konuk olduğu bu 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları