Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Chobani Stadyumu

HAKEM: Yasin Kol

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 32 puanla zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy deplasmanından koltuğunu korumak için mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle derbide sahaya çıkamıyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemiyor. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamıyor.

404. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya geliyor. "Papazın çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

SON YILLARDA GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, son 8 sezonda Kadıköy'deki maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Kadıköy'de 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine konuk olduğu bu 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi.