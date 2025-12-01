Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesindeki dev derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Fenerbahçe, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak. Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
STAT: Chobani Stadyumu
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.
Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 32 puanla zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy deplasmanından koltuğunu korumak için mücadele ediyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle derbide sahaya çıkamıyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemiyor. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamıyor.
404. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya geliyor. "Papazın çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
SON YILLARDA GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, son 8 sezonda Kadıköy'deki maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Kadıköy'de 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine konuk olduğu bu 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi.