Slovenya'da tartışma yaratan karar: Her çalışana 639 euro ikramiye verilecek

Slovenya'da Başbakan Robert Golob ve hükümeti, ülkedeki yaklaşık 1 milyon çalışana Aralık ayında 639 euro (31 bin TL) tutarında vergiden muaf ikramiye ödenmesini zorunlu hale getirdi.

Bu ay parlamentoda kabul edilen karar, seçmenlerin çoğunluğu tarafından desteklenirken, ikramiye, aylık asgari ücret olan 1277 euronun yarısına denk geliyor.

The Times'ın haberine göre maliyetinin en az 600 milyon euro olacağı tahmin edilen proje, muhalefet tarafında ve Avrupa Komisyonu tarafından eleştirildi. Karar faturayı ödemek zorunda kalan 'işverenlerin büyük çoğunluğu tarafından karşılanamaz' olarak nitelendirildi. Avrupa Komisyonu, hükümetin, AB'nin tahminine göre GSYİH'nın yüzde 0,3'üne kadar varan mali etkileri olan bu yardımların mali kuralları ihlal etme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Slovenya'nın en büyük sendikalarından ZSSS'nin başkanı Andrej Zorko ise kararı savunarak "İnsanlar tüm yıl boyunca çok çalışıyor ve bu sayede şirketler kâr ediyor ve bunun bir kısmının da onlara gitmesi adil" dedi.

Habere göre Slovenya'da işçiler uzun süredir Haziran sonundan önce ödenmek üzere bir aylık maaşa eşdeğer yaz ikramiyeleri alıyor ve bu ikramiyeler 13. ay maaşı olarak biliniyor. İki ikramiyenin toplam değeri ise 2000 euroyu aşıyor.