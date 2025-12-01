Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli haberleri: Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı | Son dakika haberleri

        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı

        Kocaeli'de bir trafik kazası meydana geldi. TIR, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. TIR'ın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:17 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre kaza; Kocaeli'de meydana geldi. Otoyolun İstanbul istikameti mevkisinde 23 yaşındaki Yahya Aydın'ın kullandığı konteyner yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.

        ARAÇTAN DÜŞTÜ

        Çarpmanın etkisiyle araçtan düşen sürücü TIR'ın altında kaldı.

        EKİPLER SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTTI

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan adam Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        REKLAM

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yahya Aydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret