Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
Kocaeli'de bir trafik kazası meydana geldi. TIR, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. TIR'ın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre kaza; Kocaeli'de meydana geldi. Otoyolun İstanbul istikameti mevkisinde 23 yaşındaki Yahya Aydın'ın kullandığı konteyner yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.
ARAÇTAN DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle araçtan düşen sürücü TIR'ın altında kaldı.
EKİPLER SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTTI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan adam Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yahya Aydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.