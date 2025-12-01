Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
Kayseri'de, 49 yaşındaki Mehmet Erdoğan, arkadaşının iş yerinde soba borusunu duvara sabitlemeye çalışırken bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Erdoğan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Kayseri'de olay, saat 11.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Bolu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi.
Mehmet Erdoğan (49), arkadaşı S.M.’nin iş yerinin dışındaki soba borusunu duvara sabitlemek istedi.
3 METREDEN PALETLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre bu sırada dengesini kaybeden Erdoğan, yaklaşık 3 metre yükseklikten paletlerin üzerine düşüp ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Erdoğan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.