229 kilometrelik hız kabusu! Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!

Konya'da aracıyla, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile 229 kilometre hızla çarparak sürücü kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) ölümüne neden olan İsmail Andaç (41) hakkında ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre kaza, 3 Ekim'de saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü yönetimindeki otomobile kırmızı ışıkta beklerken, İsmail Andaç yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

İkiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç ise yaralandı. 2 çocuk babası Mevlüt Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızı, fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kavşaktaki kamera kayıtlarındaki görüntüler aracılığıyla tespit edildi. Ekipler, Andaç’ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Mevlüt Külcü’nün aracına çarptığı ana kadarki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3,5 saniyede katettiğini saptadı. Bu veriler üzerinden Andaç’ın kullandığı aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı.

KAZA ÖNCESİ 2 KEZ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tedavisinin ardından tutuklanan sürücü İsmail Andaç hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Konya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianame kabul edildi. İddianamede İsmail Andaç hakkında ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapsi istendi. Andaç’ın ifadesinde belirttiği otomobilindeki bazı teknik sorunların, alınan bilirkişi raporlarına göre olmadığı ve otomobilde bir arıza tespit edilemediğine vurgu yapıldı.

Andaç'ın kaza öncesi de 2 kez de kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen iddianamede, “Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi'nin 2020/10511 E., 2025/2131 K. Numaralı , 27/02/2025 tarihli karar içeriğinde belirtilen 'Olası kast' değerlendirmesi ışığında; şüphelinin kaza öncesinde iki defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aracını mahal şartlarının oldukça üzerinde bir hızla kullandığı sırada tanık Y.F.E. ile telefon görüşmesi yaptığı, kaza anında ise şüphelinin kamera görüntülerine göre 229 kilometre hızla frene basmadan, yahut herhangi bir önleyici tedbir almadan şehir içi trafikte kırmızı ışıkta başka araçların bekleme yapacağını ön görmesine rağmen müteveffanın kırmızı ışıkta bekleyen aracına arkadan çarptığı ve müteveffanın ölümüne neden olduğu bu şekilde şüphelinin gerek kaza öncesindeki, gerekse kaza sırasındaki eylemleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde müteveffanın ölümüne ilişkin neticeyi istememekle beraber neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu bilmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalarak hareketini sürdürmek suretiyle üzerine atılı suçu olası kastla işlediği tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşılmaktadır” denildi.