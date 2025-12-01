En değerli büyük maçlar

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde iki takımın piyasa değerlerini inceledik. Ligin en değerli iki takımının toplam piyasa değeri 597 milyon euro'ya ulaştı. Şimdiye kadarki en pahalı derbi olarak gerçekleşecek maçı, diğer büyük karşılaşmalarla kıyasladık. Kimilerince dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti, piyasa değerleri açısında bakıldığında üst sıralarda yer bulamıyor. Sıralamaya soktuğumuz 15 büyük maç içerisinde Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti 8. sırada yer bulabildi.

EN DEĞERLİ BÜYÜK MAÇLAR

1) Real Madrid – Barcelona: 2.51 milyar €

2) PSG – Marsilya: 1.55 milyar €

3) Manchester United – Liverpool: 1.88 milyar €

4) Bayern Münih – Dortmund: 1.45 milyar €

5) Inter – Milan: 1.16 milyar €

6) Benfica – Sporting: 813.5 M€

7) Roma – Lazio: 667 M€

8) Galatasaray – Fenerbahçe: 597 M€

9) Ajax – Feyenoord: 430 M€

10) Flamengo – Fluminense: 290 M€

11) Celtic – Rangers: 237 M€

12) Olympiakos – Panathinaikos: 212 M€

13) Grêmio – Internacional: 173 M€