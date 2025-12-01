Habertürk
        En değerli büyük maçlar

        En değerli büyük maçlar

        Futbolseverler bu akşam oynanacak derbiyi dört gözle bekliyor. Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde takımların piyasa değerlerini inceledik. 'Kıtalararası Derbi', dünyadaki diğer büyük maçlarla karşılaştırılınca nerede? İşte detaylar...

        Giriş: 01.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:17
        Derbi ne kadar değerli?
        Trendyol Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde iki takımın piyasa değerlerini inceledik. Ligin en değerli iki takımının toplam piyasa değeri 597 milyon euro'ya ulaştı. Şimdiye kadarki en pahalı derbi olarak gerçekleşecek maçı, diğer büyük karşılaşmalarla kıyasladık. Kimilerince dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti, piyasa değerleri açısında bakıldığında üst sıralarda yer bulamıyor. Sıralamaya soktuğumuz 15 büyük maç içerisinde Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti 8. sırada yer bulabildi.

        EN DEĞERLİ BÜYÜK MAÇLAR

        1) Real Madrid – Barcelona: 2.51 milyar €

        2) PSG – Marsilya: 1.55 milyar €

        3) Manchester United – Liverpool: 1.88 milyar €

        4) Bayern Münih – Dortmund: 1.45 milyar €

        5) Inter – Milan: 1.16 milyar €

        6) Benfica – Sporting: 813.5 M€

        7) Roma – Lazio: 667 M€

        8) Galatasaray – Fenerbahçe: 597 M€

        9) Ajax – Feyenoord: 430 M€

        10) Flamengo – Fluminense: 290 M€

        11) Celtic – Rangers: 237 M€

        12) Olympiakos – Panathinaikos: 212 M€

        13) Grêmio – Internacional: 173 M€

        14) River – Boca: 170 M€

        15) Partizan – Kızılyıldız: 112 M€

        EN PAHALI 11

        İki takımın kadrolarından mevkilere göre en değerli oyuncuları seçtiğimizde karşımıza şöyle bir 11 çıkıyor:

        Ederson - 11 milyon euro (FB)

        Singo - 28 milyon euro (GS)

        Sanchez - 20 milyon euro (GS)

        Oosterwolde - 16 milyon euro (FB)

        Brown - 10 milyon euro (FB)

        Sara - 22 milyon euro (GS)

        Asensio - 17 milyon euro (FB)

        Barış Alper - 25 milyon euro

        Sane - 25 milyon euro (GS)

        Osimhen - 75 milyon euro (GS)

        Duran - 35 milyon euro (FB)

        (Verilerin tamamın transfermarkt'tan alınmıştır)

