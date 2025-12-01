Habertürk
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 01 Aralık 2025 - 17:28 Güncelleme: 01 Aralık 2025 - 17:30

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 1 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.1 büyüdü. İnşaat sektöründeki yıllık büyüme yüzde 13.7 olarak kaydedilirken tarımda yüzde 12.7 daralma yaşandı

        * Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama: Olayda sorumluluğu bulunan köpeğin sahibi, şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve adli işlem başlatılmıştır

        * ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürüldü

        * Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in, iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi

        * Trendyol Süper Lig'de dev derbi: Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor

        BAKMADAN GEÇME

        Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'i puanlamış
        Kepçenin altında kalan emekli imam öldü
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis istemi
        Arnavutköy'de baraka yangını: 1 ölü