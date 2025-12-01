1 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 1 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

* Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.1 büyüdü. İnşaat sektöründeki yıllık büyüme yüzde 13.7 olarak kaydedilirken tarımda yüzde 12.7 daralma yaşandı

* Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama: Olayda sorumluluğu bulunan köpeğin sahibi, şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve adli işlem başlatılmıştır

* ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürüldü

* Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in, iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi

* Trendyol Süper Lig'de dev derbi: Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor