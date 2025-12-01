Habertürk
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı

        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki grup arasında kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:01 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:01
        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki grup arasında kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

        Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirine ateş etti.

        Kavgada 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

