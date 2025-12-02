Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda

Kremlin, Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) kentlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Vladimir Putin, savaş sahasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulunurken, durumu Ukraynalılar için bir trajedi olarak tanımladı.

Putin, Ukrayna'nın Rus ordusuna karşılık veremediğini söylerken, Zaporijya bölgesindeki ilerlemenin etkileyici olduğunu ifade etti. Pokrovsk'un ele geçirilmesine dikkat çeken Putin, buranın ordunun saldırılara devam etmesini sağlayacağını dile getirdi.

Rus birliklerinin tüm cephelerde baskıyı artırdığını belirten Rusya Devlet Başkanı, inisiyatifi ellerinde tuttuklarını vurguladı.

REKLAM

GERASİMOV'UN AÇIKLAMALARI

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey İvanayev'ın Putin'e Ukrayna'da cephedeki durum konusunda bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerasimov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) şehirlerinin kurtarıldığını bildirerek, Rus birliklerinin cephenin diğer yönlerindeki eylemlerine dair bilgi paylaştı. Solodçuk, Dimitrov (Mirnograd) kentinin güney kısmının Rus birliklerince kontrol altına alındığını bildirdi. İvanayev de Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin kurtarılması süreciyle ilgili bilgi vererek, birliklerin Gayçur Nehri'ne doğru ilerlediğini ve Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole kentini kurtarmaya başladıklarını bildirdi."