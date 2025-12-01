Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de yer aldığı 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu olan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Ali Yörük, Atilla Yörük, Asiye Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının mütalaasına karşı sanıklar ve taraf avukatlarının beyanları alındı.

“PARALARA DOKUNMUYORDUM, PARALARI GÖRÜNCE KORKUYORDUM”

Hakkında, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapis cezası istenen Seçil Erzan mütalaaya karşı yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Bankada, ünlü kişilerin isimlerini kullanarak yüksek faizli yatırım amacıyla kişileri ikna ettiğim söyleniliyor. Kimseye fon demedim, futbolcuları ben ikna etmedim. Kimsenin 1 lirasının bende olmadığını nasıl anlatayım. Ben bir sarmalın içerisine düştüm. Bas bas bağırdım, yüzde 99 engelli annemi bir tefeci daha az bir faiz aldığı için sokağa attı. Kimse neden bununla ilgili bir şey yapmıyor. Annemi sokağa attılar, alt faiz ödedim diye. Herkese para yaratmak zorundaydım. Kimseyi bir şeye inandıramadım. Kurtulamıyordum. Herkesin alacağı varmış benden. Evet alacağı olanlar var. Ama ben herkesin mi parasını almışım. Kiramı ödeyemedim. Sınırlarını koyamadım o zaman. Kimsenin benden menfaat sağlamasını istemedim, ben de menfaat elde etmedim. Bu kadar paranın içerisinde menfaat elde etmiş olsam kiramı öderdim. Kiramı ödeyemedim. Milletten 5 bin TL borç mu isterdim. Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı yok benden. Niye doğru söylemiyor. Ben fon için ikna etmedim fon için verdilerse bankaya vermişlerdir. Paralara dokunmuyordum. Paraları görünce korkuyordum. Müştekilerin toplam alacakları 30 milyon dolar değil 19.2 milyon dolardır.”