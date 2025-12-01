Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı.
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre görüşmede Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını söyledi.
Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay’a sundu. Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın saat 10’da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.