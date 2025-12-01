Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.116,45 %2,00
        DOLAR 42,4335 %-0,13
        EURO 49,3657 %0,15
        GRAM ALTIN 5.778,97 %0,27
        FAİZ 38,65 %0,47
        GÜMÜŞ GRAM 79,03 %2,47
        BITCOIN 84.287,00 %-7,56
        GBP/TRY 56,1490 %-0,22
        EUR/USD 1,1624 %0,22
        BRENT 63,26 %1,41
        ÇEYREK ALTIN 9.448,63 %0,27

        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 19:07 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı.

        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre görüşmede Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını söyledi.

        Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay’a sundu. Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın saat 10’da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları