Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan sert eleştiri: Canımızı zor kurtardık! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan sert eleştiri: Canımızı zor kurtardık!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadelede sonrası hakem Yasin Kol'a sert eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 23:23 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        2

        "CANIMIZI ZOR KURTARDIK!"

        Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz.

        3

        "BİZ GALATASARAY'IZ!"

        Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin.

        4

        "HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

        Hakem maçın önüne geçti. Beklenen de buydu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunu değerlendirecek olan ben değilim, sizlersiniz. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Maç içerisinde 22 tane aleyhimize faul var, rakibin aleyhine 12 tane var. Oyun baktığımızda bu kadar tekme yeyip bu kadar az faul kazanmamızı değerlendirmelerinize bırakıyorum. Bizim için büyük bir sürpriz olmadı.

        5

        "FUTBOL ADINA ÜZÜCÜ BİR GECE"

        Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzücü bir gece.

        6

        "SORU İŞARETLERİ KİMSENİN HOŞUNA GİTMİYOR"

        Ben saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçı sonrası söylemiştim, Yasin Kol yine hakemdi, hakemin kestiği bir pozisyon vardı. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu. Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti, günahı neydi. Arda Kardeşler'e kimse destek olmadı. Yasin Kol bir derbi aldı bugün. TFF'nin kararlarına saygı duyuyorum ama soru işaretleri kimsenin hoşuna gitmiyor. Saygı duyuyorum. Tüm hakemlerimize saygı duyuyorum. TFF ve MHK'nin atamaları, onun kontrolünde, saygı duyuyoruz ama bu anlamda mutlu olduğumuz bir gün değil.

        7

        "ADİL KARAR VERECEK HAKEM İSTİYORUZ"

        Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem talebimiz olmadı. Biz talep etsek yerine gelir miydi bilmiyorum. Geçen sene yabancı hakem geldi. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek, aynı kararları verecek hakem istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.

        8

        "SAHA İÇİNE ODAKLANMALIYIZ"

        Biz sahaya odaklanmalıyız. Maç öncesi rakip hocanın elini sıktım, maç sonunda elini sıktım. O da saha içerisine kalan ve oyuna odaklanan biri. Maç içerisinde büyük olaylar olmadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Kadıköy'de koreografi şov!
        Kadıköy'de koreografi şov!
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları