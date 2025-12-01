Galatasaray'da Okan Buruk'tan sert eleştiri: Canımızı zor kurtardık!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadelede sonrası hakem Yasin Kol'a sert eleştiride bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
"CANIMIZI ZOR KURTARDIK!"
Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz.
"BİZ GALATASARAY'IZ!"
Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin.
"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"
Hakem maçın önüne geçti. Beklenen de buydu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunu değerlendirecek olan ben değilim, sizlersiniz. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Maç içerisinde 22 tane aleyhimize faul var, rakibin aleyhine 12 tane var. Oyun baktığımızda bu kadar tekme yeyip bu kadar az faul kazanmamızı değerlendirmelerinize bırakıyorum. Bizim için büyük bir sürpriz olmadı.
"FUTBOL ADINA ÜZÜCÜ BİR GECE"
Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzücü bir gece.
"SORU İŞARETLERİ KİMSENİN HOŞUNA GİTMİYOR"
Ben saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçı sonrası söylemiştim, Yasin Kol yine hakemdi, hakemin kestiği bir pozisyon vardı. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu. Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti, günahı neydi. Arda Kardeşler'e kimse destek olmadı. Yasin Kol bir derbi aldı bugün. TFF'nin kararlarına saygı duyuyorum ama soru işaretleri kimsenin hoşuna gitmiyor. Saygı duyuyorum. Tüm hakemlerimize saygı duyuyorum. TFF ve MHK'nin atamaları, onun kontrolünde, saygı duyuyoruz ama bu anlamda mutlu olduğumuz bir gün değil.
"ADİL KARAR VERECEK HAKEM İSTİYORUZ"
Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem talebimiz olmadı. Biz talep etsek yerine gelir miydi bilmiyorum. Geçen sene yabancı hakem geldi. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek, aynı kararları verecek hakem istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.
"SAHA İÇİNE ODAKLANMALIYIZ"
Biz sahaya odaklanmalıyız. Maç öncesi rakip hocanın elini sıktım, maç sonunda elini sıktım. O da saha içerisine kalan ve oyuna odaklanan biri. Maç içerisinde büyük olaylar olmadı.