Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1-1 berabere sonuçlandı. HT Spor'da Oğuz Çetin, Mustafa Denizli, Vedat İnceefe ve Gürcan Bilgiç, dev derbiye dair çarpıcı yorumlarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelenin ardından Oğuz Çetin, Mustafa Denizli, Vedat İnceefe ve Gürcan Bilgiç, HT Spor'daki Melih Gümüşbıçak'ın sunduğu Dakika 90 programında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Vedat İnceefe: Kafa vuruşuna izin veren bir Arda Ünyay var. Arda çok genç bir kardeşimiz. İyi bir stoper olacak, gelecekte milli takıma katkı sağlayacak bir oyuncu. Ama işte bu maçların atmosferini kaldırmak biraz tecrübe ister.
Vedat İnceefe: Türk futbolunda ve hakemliğinde, bu atmosferi kaldıracak hakem zaten kalmadı. Yasin Kol'un da bu maçı kaldırabildiğini çok düşünmüyorum. Oyun Galatasaray'ın elinde giderken hakemin verdiği kararların tartışılması gerekiyor. Bana göre bu hakemlerin belli bir şekle girmesi lazım. Bunların bu maçları yönetebileceğini sanmıyorum.
Mustafa Denizli: Şartlar Fenerbahçe lehine. Haftalardır görev almamış Kazım görev yapıyor ki başarılı bir maç çıkardı. Sanchez sağ bekte oynuyor. Galatasaray zorluklar altında sahaya çıkıyor. Deplasmanda öne geçiyor. Son yıllara baktığınız zaman muhtemelen Fenerbahçe'de bir 'Galatasaray psikolojisi' olumsuz olarak gelişmiş. İki tane büyük camianın maçında şartlar Fenerbahçe'nin lehineydi. Ama uzatmada yan topla maçı kurtardı. Fenerbahçe gerçekten iyi futbol oynamıyor.
Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe takımında bu maçı kaldırabilecek mental gücü olan futbolcu yoktu bence. Galatasaray'da ilk defa Fenerbahçe derbisi oynayan sadece 2 oyuncu var. Sane ve İlkay. Fenerbahçe takımında 5 oyuncu var. Derbileri büyük oyuncular kapıp götürür. Fenerbahçe'de hangi oyuncunun 'ben bu maçı alacağım' diye karakter koyduğunu gördünüz?
Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe için iyi olan tek şey maçın berabere bitmesi. Çünkü hikaye yeniden devam edebilecek, rüzgar yerinde duruyor. Hem Tedesco için hem futbolcular için bence şu anlaşıldı: Hadlerini öğrendiler. Karşılarında onlardan çok daha iyi bir takım var. Çok daha organizeler. Fenerbahçe'de iyi olan tek şey, maçın berabere bitmesi.