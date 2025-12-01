Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi

"BİZİMLE VE G.SARAY İLE ALAKALI BİR DURUM"

"Biraz bizimle ve biraz da Galatasaray ile alakalı. 4-3-3'te basınca iki 8 numarayla basıyorsunuz rakibinize. Rakibiniz de bazen bir 6 bir 8, bugün iki 6 bir 8 ile oynadı. Kendi oyunumuzu onlara kabul ettirdik. Galatasaray değişiklik yaptı, bu iyi bir gösterge. 8 numarada İsmail ve Marco oynayınca stoperlere basması gerekiyor. Böyle olunca Edson'un öne çıkması gerekiyor. 4-3-3'te baskı yapınca merkezdeki tek forvet iki stopere basamayacağı için, diğer stopere 8 numara basmalı ve Edson öne çıkmalı."