        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:33
        1

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

        2

        Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

        "Bugün çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir şekilde başlamak istedik, Beşiktaş maçında bunu tecrübe etmiştik. İlk 10-15 dakika basit oynayarak Galatasaray'ın kendi sahasında bizim uzun toplarımızı savunmasını görmek istedik. Bunu iyi yaptık ama geriye düşmemizin sebebi Sane'nin bireysel olarak yaptığı bir şeydi. Oyunu ikinci yarıda tamamen kontrol ettik."

        3

        "Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Şakasına bir takıma karşı değil. Onların da bu süreçte oyunu kontrol ettiğini düşünmüyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bazen oyunu kontrol edersiniz, bazen edemezsiniz."

        4

        "HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK"

        "İlk yarı ortadaydı. İki takım da karşılıklı olarak uzun top oynadı. Biz neden uzun top oynadık, normalde yaptığımız bir şey değil. Hatalarımızdan ders çıkardık. Beşiktaş maçına çok kötü başladık, bireysel hatalardan 2 gol yedik. Aslında o maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk. Bu nedenle bireysel hatalardan 2 gol yedik."

        5

        "PSİKOLOJİK AVANTAJ ELDE ETMEK İSTEDİK"

        "İlk 10 dakikadaki oyunumuzla Galatasaray'ı kendi ceza alanında savunma yaparken görmek istiyorduk. Bunun için uzun toplarla oynayıp kontra baskıyla rakibi baskı altına almaktı. İlk 15 dakikadan sonra da normal oyunumuza geri dönecektik. Maç içinde şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak amacıyla düşündük. Psikolojik avantaj elde etmek istedik. Fikrimiz buydu. Arkaya atmamız gereken topları, ikili mücadele bölgelerine attık."

        6

        "ZAMAN GEÇİRMEYİ İYİ BİLİYORLAR"

        "Sanchez'e giden bir topta Kerem ve Archie çarpıştı, Leroy Sane bireysel beceresi ve şanssız şekilde 1-0 geriye düştük. Geriye düşünce işiniz zor oluyor. Galatasaray yüksek seviye maçlar oynamaya alışık. Öne geçtikten sonra yatıp zaman geçirme hareketleri yapabiliyorlar. Bu tarz oyunu biliyorlar. İkinci yarı kontrol tamamen bizdeydi. Bu yüzden takımımla gurur duyuyorum."

        7

        "BİZİMLE VE G.SARAY İLE ALAKALI BİR DURUM"

        "Biraz bizimle ve biraz da Galatasaray ile alakalı. 4-3-3'te basınca iki 8 numarayla basıyorsunuz rakibinize. Rakibiniz de bazen bir 6 bir 8, bugün iki 6 bir 8 ile oynadı. Kendi oyunumuzu onlara kabul ettirdik. Galatasaray değişiklik yaptı, bu iyi bir gösterge. 8 numarada İsmail ve Marco oynayınca stoperlere basması gerekiyor. Böyle olunca Edson'un öne çıkması gerekiyor. 4-3-3'te baskı yapınca merkezdeki tek forvet iki stopere basamayacağı için, diğer stopere 8 numara basmalı ve Edson öne çıkmalı."

        8

        "BELKİ DE YAŞLIYIM VE HATIRLAMIYORUM!"

        "Galatasaray çok fazla pozisyon üretmedi. Belki de ben yaşlıyım ve hatırlamıyorum. Sane'nin şutu dışında pozisyon yoktu. Osimhen'i ve uzun topları iyi savunduk. Barış iyi futbolcu, onu iyi savunduk. Yüzde 50-50 bir maçtı. İlk golü atan avantajlı duruma geçiyor."

        9

        "BİZİ BU DERECE ÖNEMSEMİYORLARDI"

        - Fenerbahçe yöneticisi Ali Gürbüz 'Rakip yerden kalkmadı' dedi. Favori gösteriliyordunuz. Fenerbahçe, favori olarak o cesareti gösterdi mi? Rakibin yerden kalkmaması işinizi zorlaştırdı mı?"

        Domenico Tedesco: "Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Bu iyi bir gösterge, bu bizi önemsedikleri anlamına geliyor. Bunun üzerine çalıştık. Galatasaray tabii ki Fenerbahçe'yi önemsediği için böyle oynadı. 8 hafta önce bizi bu derece önemsemiyorlardı."

