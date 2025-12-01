Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kadıköy'de koreografi şov! - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de koreografi şov!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'ndaki mücadele öncesinde koreografi gösterisi düzenledi.

        Giriş: 01.12.2025 - 20:32 Güncelleme: 01.12.2025 - 20:32
        1

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

        2

        Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.

        3

        Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar.

        4

        Kuzey tribününde ‘Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz’ pankartı açılırken, Maraton Tribünü’nde iki tarafında ‘Dök bizi sokaklara’ yazısı ve ortasında taraftarların silueti yer aldı.

        5

        Okul Açık Tribününde ise makaralı dev bir görsel açıldı.

        6

        Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in Çubuklu formayı tuttuğu görselde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve kadrodaki oyuncuların siluet detayı bulundu.

        7

        En altta ise ‘Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara’ pankartı açıldı.

        8

        Stadın tüm tribünlerinde sarı lacivert kartonlar açıldı.

        9
        10
