        OECD ülkelerinde ortalama emeklilik yaşı 66,4'e çıkacak

        OECD ülkelerinde ortalama emeklilik yaşı 66,4’e çıkacak

        OECD ülkelerinde ortalama emeklilik yaşı kadınlarda 63,9, erkeklerde ise 64,7 düzeyinde bulunuyor. 2024 yılında çalışmaya başlayanlar için ortalama emeklilik yaşı kadınlarda 65,9'a, erkeklerde ise 66,4'e çıkacak. Üye ülkelerin yarısından fazlasında mevcut mevzuata göre emeklilik yaşı artacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 02.12.2025 - 07:13 Güncelleme: 02.12.2025 - 07:13
        OECD'de emeklilik yaşı artacak
        İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2025 yılı emeklilik raporuna göre, üye ülkelerde ortalama normal emeklilik yaşı 2024 yılında erkekler için 64,7 yıl, kadınlar için 63,9 yıl oldu. Raporda Türkiye’de ortalama emeklilik yaşı kamu ve özel sektörde 52 olarak gösterildi. Özel sektörde Türkiye’den sonra en düşük normal emeklilik yaşı Yunanistan, Lüksemburg ve Slovenya’da 62, Güney Kore, İtalya’da 63 olarak uygulanıyor. En yüksek emeklilik yaşı ise Avustralya, Danimarka, İsrail, Hollanda ve Norveç’te 67.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        ORTALAMA EMEKLİLİK YAŞI ERKEKLERDE 1,7 YIL, KADINLARDA 2 YIL ARTACAK

        Mevcut mevzuata göre, OECD üyesi ülkelerde çalışma hayatına 2024 yılında başlayanların ortalama emeklilik yaşı erkeklerde 1,7 yıl artarak 66,4 yaşa, kadınlarda ise 2 yıl artarak 65,9 yaşa çıkacak.

        BAZI ÜLKELERDE EMEKLİLİK YAŞI YAŞAM BEKLENTİSİNE ENDEKSLENDİ

        Çekya ve Slovenya yasal emeklilik yaşlarını iki yıl artırdı. Çekya’da emeklilik yaşı yılda 2 ay artarak 2030 yılında 65’e çıkacak. 2024 yılında kabul edilen yasayla 2030 yılından sonra ise yılda 1 ay artarak 2056 yılında 67’ye çıkacak.

        Slovenya, en az 15 yıl sigortalılığı bulunanlar için daha önce 65 olan emeklilik yaşını 67’ye çıkarttı. Çalışma süresi 40 yıl olanların emeklilik yaşını ise 60’tan 62’ye yükseltti.

        OECD üyesi bazı ülkelerde emeklilik yaşı yaşam beklentisine endekslendi. Yaşam beklentisine bağlı olarak emeklilik yaşı İtalya, Hollanda ve İsveç’te 70’e, Estonya’da 71’e çıkacak. Danimarka’da emeklilik yaşı ile yaşam beklentisi arasındaki birebir bağlantıyla emeklilik yaşının 2040 yılında 70’e çıkması öngörülüyor.

        Finlandiya, Portekiz ve Slovakya’nın da aralarında bulunduğu sekiz ülke emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağladı.

        Norveç ise emeklilik yaşını yaşam beklentisindeki artışın üçte ikisi kadar artırmayı planlıyor.

        OECD ÜLKELERİNİN YARISINDANDAN FAZLASINDA ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK

        Çalışma hayatına 22 yaşında başlayan erkekler için normal emeklilik yaşı OECD ülkelerinin yarısından fazlasında artacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye’de her ne kadar şu an fiilen normal emeklilik yaşı 52 olarak görünse de önce kadınlarda 58, erkeklerde 60’a, 2048 yılından itibaren de kadın ve erkeklerde 65’e çıkacak.

        #OECD
        #ülkelere göre emeklilik yaşı
        #en düşük emeklilik yaşı
        #en yüksek emeklilik yaşı
