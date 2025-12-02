Uğur Güneş: Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum

İzleyicilerin büyük ilgisine mazhar olacak olan 'Rüya Gibi', bu akşam SHOW TV'de başlayacak. TMC Film'in; yapımını üstlendiği 'Rüya Gibi'nin yönetmenliğini Selim Demirdelen yaparken senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen'in beraber yazıyor.

'RÜYA GİBİ'NİN OYUNCU KADROSU ♦ Seda Bakan... Aydan ♦ Uğur Güneş... Emir ♦ Ahsen Eroğlu... Çiğdem ♦ Emre Bey... Efe ♦ Şebnem Bozoklu... Fikriye ♦ Celil Nalçakan... Tarık ♦ Burcu Kirman... Yasemin ♦ Yağmur Özbasmacı... Sevda ♦ Yeliz Korkmaz... Sezen ♦ Deniz Altan... Zeynep ♦ Toprak Kahraman... Aras ♦ Alper Kut... Boris ♦ Furkan Murat Uğur... Mete ♦ Ferzan Hekimoğlu... Merve ♦ Aslıhan Çelik... Ela ♦ Taylan Güldere... Okan ♦ Selçuk Borak... Salim ♦ Alya Şahinler... Alya ♦ Devrim Yakut.... Hayriye ♦ Menderes Samancılar... Muhittin

'Rüya Gibi', İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın gizemli patronu Emir ile çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alıyor.

Aydan, yıllarca kocası Tarık'ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık'ın yetimhanede büyüyen kızı Çido'ya el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir ile tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.

Uğur Güneş, Habertürk'e verdiği röportajda 'Rüya Gibi'de canlandırdığı Emir'in iç dünyasına ışık tuttu. Güneş, Emir’in hem karanlık hem de vicdanlı yönlerini sahneye taşımanın getirdiği sorumluluğu ve heyecanı anlattı. ♦ Kariyeriniz boyunca çok farklı karakterler canlandırdınız. Emir rolünü üstlenme kararınızda, karakterin hangi özelliği veya hikâyedeki hangi yönü sizi en çok etkiledi? Emir, iç dünyası güçlü, sezgisel ve duygusal katmanları zengin, derin bir karakter; her bölümde başka bir yönünü keşfediyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar tahmin edilmesi zor bir karakter canlandırıyorum ve bu bana çok keyif veriyor. "BENDEN PARÇALAR TAŞIMALI" ♦ Karakterinize senaryoda yazmasa bile, daha samimi ve inandırıcı olması için kendi hayat tecrübelerinizden ya da duygularınızdan bir şeyler ekliyor musunuz? Tabii ki ekliyorum... Bu, canlandırdığım her karakterde yaptığım bir uygulama. Yoksa karakterle bir bütün olamam. İnandırıcılığı olması için benden parçalar taşımalı. REKLAM ♦ İzleyiciler Emir’i ilk kez görecek ve karakterin gizemi çok önemli. Bu gizemi koruyarak sahneye taşımak size nasıl bir heyecan ve sorumluluk hissettiriyor? Biraz bıçak sırtı bir karakteri canlandırıyorum. Bu sebeple dengeyi korumam gerek. En ufak abartıda karakter, klişe bir tiplemeye dönüşebilir. İnandırıcılığını sağlamak ve korumak açısından zor bir rol. Hem dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum hem de en karanlık, en ketum insanlardan birini. Doğal bir şekilde oynamak zaman zaman zorlayıcı olsa da benim için çok keyifli.

"İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞAN BİR ADAM" ♦ Emir, dışarıdan soğuk, mesafeli ve kontrollü görünüyor ama içinde büyük hesaplaşmalar yaşıyor. Bu karakteri oynarken hangi duyguyu ya da iç çatışmayı özellikle öne çıkarmaya çalıştınız? Emir’in kimsenin bilmediği bir amacı var. İnsanları bir arada ve güvende tutmayı görev edinmiş. İyi insanlara karşı olan zaafı ve yaşanmışlıkları, onu daha da derinleştiriyor. Ben oynarken hep, kimseye anlatmadığı o ‘gerçek Emir’in duygusuyla oynamaya çalışıyorum. Emir, hayattan bir şekilde intikam almaya çalışan bir adam ve tabii ki bunun nedenleri var. Oynarken, Emir’in içinde yaşadığı o ihtirası hiç kaybetmemeye çalışıyorum ♦ "Tamam, ben kesinlikle bu rol için varım” dediğiniz bir an oldu mu? Olduysa biraz açar mısınız? Senaryoyu çok beğendim. Uzun zamandır okuduğum en iyi senaryolardan biri. Emir’e bayıldım; ince ince işlenmiş bir karakter. Uzun zamandır oynamak istediğim, farklı bir büyüsü olan bir rol. Senaryoyu okudum ve "Bu rol benimdir" dedim. (Gülüyor) REKLAM "EMİR’İN İYİ İNSANLARA BİR ZAAFI VAR"

♦ Sizce Emir’in en insani, en dokunaklı yönü ne? Onun hangi iç çatışması sizi en derinden etkiledi? Emir’in iyi insanlara bir zaafı var; âdeta kıyamıyor, özellikle de kadınlara. İç dünyası o kadar karışık ki… Bunu kimseye göstermemesi belki de insanları üzmek istememesinden kaynaklı. En büyük çıkmazı kendisi; kendisiyle olan mücadelesi çok derin ve anlamlı. Bunu kimseye göstermemesi karakteri daha da gizemli kılıyor. Beni en çok etkileyen özelliği ise verdiği hiçbir sözü unutmaması. Şaşırtmayı ve insanlara gizliden de olsa iyilik yapmayı çok seviyor olması. ♦ Eğer bir gün Emir ile karşılıklı oturup konuşabilseydiniz, ona ne söylemek ya da hangi nasihati vermek isterdiniz? Vallahi, karakterin gidişatı o kadar iyi ki "Doğru bildiğin yoldan şaşma" derdim. (Gülüyor) ♦ Emir’in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyiciler, bu karmaşık karakteri sevip bağrına basacak mı sizce? Bence bölümler ilerledikçe seyirci, Emir ile güçlü ve derin bir bağ kuracak. Bu zor bir süreç, ama anladıkça sevecek, sevdikçe alışacak ve sahiplenecekler Emir’i. Çok karmaşık görünse de karakterin vicdanı, seyircinin kalbine dokunacak. "EMİR’İ ANLAMAKTA ÇOK ZORLANMADIM" ♦ Bugüne kadar pek çok güçlü karakter canlandırdınız. Sizce Emir ile benzerlik oranınız yüzde kaçtır? Aslında çok benzettiğim noktalar var: Sessiz ve sürekli düşünme halinde olması, bunu belli etmemesi, insanları daha iyi tanımak için her şeyin farkında olduğu halde safa yatması; çözüm odaklı olması, algılarının çok açık olması, aşırı samimiyeti sevmemesi ve mesafeli durması. Ben de öyleyimdir. İlk görüşmede karşımdakini tanımak için duygularımı pek belli etmem ve fazla samimiyeti sevmediğim için Emir’i anlamakta çok zorlanmadım diyebilirim.