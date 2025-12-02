Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Değerli hakim ve savcılarımız, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Kura töreni münasebetiyle sizleri külliyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kura törenimizin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

"TÜRKİYE ÇOK FARKLI BİR ATMOSFER YAKALADI"

28. ve 18. dönemde dereceye giren 8 genç arkadaşımızdan 5'inin kadın olması takdire şayan ve memnuniyet vericidir. Türkiye, kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtulunca hamd olsun çok farklı bir atmosfer yakaladı.

"YENİ TÜRKİYE'Yİ İNŞALLAH HERKES KABULLENECEK"

Kılık kıyafet yasakları başta olmak üzere engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar, kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya başladı. Bazı çevreler bunu görmüyor. Vicdanla bağdaşmayan tepkileri teessüfle izliyorum. Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek.

"ADALETİN YOKLUĞU FELAKETTİR" Milletimizin adalet talebini karşılayan yargı mensuplarına muhabbetlerimi iletiyorum. Önünüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın istikbali olduğunu unutmayın. Milletimizi asırlardır maruz kaldığı tehdit ve saldırılardan koruyan kalkan şüphesiz ki adalete verdiği önemdir. Adaletin yokluğu felakettir. Huzur ve kalkınmanın köşe taşı adalettir. Davalar çok hızlı bir şekilde çözüme ulaşıyor. Yargıda dosya kapatma süresini kısalttık. Türkiye'de ortalama dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa'da 314, Almanya'da 308, İtalya'da ise 574 gündür. Son 2 buçuk yılda 3 bin 474 mahkeme ve istinaf dairesi de kurduk. "HUKUK DEVLETİNDE SUÇ İŞLEME İMTİYAZINA SAHİP OLAN YOKTUR" Yargının kendi işleyişine siyaset ve medya dahil herkesin saygı duyması gerekiyor. İşini Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yapan yargı mensuplarına destek olmalıyız. Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmelidir. Hukuk devletini korumak hepimizin müşterek görevidir. Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip olan yoktur, olamaz. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu maskelerinin düşmesinden duydukları endişedir. Yargı mensuplarını hedef alan, çoğu zaman tehdide varan sorumsuz üslubun siyasete hakim olduğu görülüyor. Yargıya siyasallaştı ithamında bulunanlar çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek, yargıyı bizzat kendileri siyasallaştırıyor.