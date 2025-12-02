Hatay'da TIR ile çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, baba ve 2 çocuğu ise yaralandı.

MOTORA 5 KİŞİ BİNMİŞLER

AA'nın haberine göre kaza; Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana geldi. 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Suriyeli karı koca ve 3 çocuğu yola savruldu.

ANNE VE 2 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E.'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E.'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tır sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.