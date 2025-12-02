Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi... Anne ve bebek öldü, baba ve 2 çocuk yaralı | Son dakika haberleri

        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi... Anne ve bebek öldü, baba ve 2 çocuk yaralı

        Hatay'da bir trafik kazası meydana geldi. TIR'la çarpışan motosikletteki anne ve bebeği hayatını kaybederken, baba ve 2 çocuğu yaralandı. TIR sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:08 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:08
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da TIR ile çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, baba ve 2 çocuğu ise yaralandı.

        MOTORA 5 KİŞİ BİNMİŞLER

        AA'nın haberine göre kaza; Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana geldi. 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Suriyeli karı koca ve 3 çocuğu yola savruldu.

        ANNE VE 2 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E.'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E.'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Tır sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Hatay
