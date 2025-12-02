Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski futbolcu Gökhan Gönül ile İllizyonist Alef gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun hazırladığı raporlar sonrası Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı tespit edildi.

Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisse senetlerinde spekülasyonla yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen başsavcılık İstanbul merkezli 5 ilde 25 kişiye yönelik operasyon talimatı verdi, polis 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarından gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çeken iki isim yer aldı.

Eski futbolcu Gökhan Gönül ve bir yetenek yarışması ile adını duyuran İllüzyonist Aref Ghafouri de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

KİMLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde oldukları tespit edildi.