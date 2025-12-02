Eski hakemler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler, verilen veya verilmeyen kararları değerlendirdi.
7. dakikada İlkay Gündoğan için bir elle oynama kararı verilmesi...
Bülent Yıldırım: Elle oynama yok, top göğsüne çarptı.
Bahattin Duran: Elle oynama yok.
Deniz Çoban: Elle oynama yok.
9. dakikada İsmail Yüksek, Torreira'nın müdahalesinde yerde kalması...
Bahattin Duran: Faul var. Hakem baktı önce avantaj olup olmadığına... Faul doğru karar. Kart düşünülmez.
Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir faul. Kart düşünülmez.
Deniz Çoban: Topu kim alacak diye baktı, avantaj için de bekledi. Gecikmeli düdük çalınmasında sorun yok.
9. dakikada avantajın kaybolması sonrası Galatasaray lehine faul verilmesi...
Bülent Yıldırım: Avantaj olup olmadığına baktı, küçük ama rakibi bozan bir şarj var. Faul çaldı. Sorun yok.
Bahattin Duran: Semedo'nun hareketi faul. Doğru tespit.
Deniz Çoban: Sol eliyle çekip düşürdü Semedo, doğru faul kararı.
12. dakikada Davinson Sanchez elle oynadı mı?
Bahattin Duran: Bir şüphem oldu ama devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Açı önemli. Pilot kameradan kolla temas etti diye gördüm ama pozisyon temiz, göğüsten sekti.
19. dakikada En-Nesyri'nin İlkay'a müdahalesinde faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: En-Nesyri'nin el teması var ama faul için yeterli değil.
Bülent Yıldırım: Faul yok, devam etmeliydi.
Deniz Çoban: Burada faul yok.
33. dakikada Osimhen faul beklemesi...
Bülent Yıldırım: Skriniar, avuç içiyle faul yaptı.
Bahattin Duran: Yalnızca faul, kart gerekmez.
Deniz Çoban: Faul verilmeliydi, hakem taç kararı verdi.
36. dakikada Semedo'nun gördüğü sarı kartta karar doğru mu?
Bahattin Duran: Semedo ayağa bastı. Yardımcı hakem gördü. Yardım da etti. Net bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.
Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.
41. dakikada Edson'un ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Lemina riskli iki hamle yaptı. Sınırlarda gezdi. Lemina önce Oosterwolde'nin formasından bir yokladı, çekti. Sonra da eli Edson'un sırtında. Formadan çekme Oosterwolde'yi etkilemedi. Sol kolunu Edson'un sırtına yasladı ama piston hareketini görmedim. İtmeyi ve Edson'daki etkiyi görmedim. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Etkisi sübjektif. Oosterwolde'ye yaptığı ilk riskli hamle, tuttu formayı bıraktı. İkinci hamlede Edson'a riskli bir şarj. Etki konusunda soru işaretlerim var. Hakemin kararına sayguı duyuyorum.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
44. dakikada Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi doğru mu?
Bülent Yıldırım: İki şey var. Birincisi Davinson'un çenesine Edson'un kolla müdahalesi var mı? İkincisi Skrinar'ın elle oynaması. Elle oynama kararı ve VAR müdahalesi doğru. Kol doğal konumda değil. Bu golün iptali doğru.
Bahattin Duran: Çok net, uzaktan gelen top, Skriniar'ın kolu doğal konumda değil. İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru.
Deniz Çoban: İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru.
45+2. dakikada Sara'nın Archie Brown'a faulü var mı?
Bahattin Duran: Burada bir faul yok.
Bülent Yıldırım: Faul kararı yanlış.
Deniz Çoban: Burada bir faul yok.
45+5. dakikada Barış'ın İsmail Yüksek'e faulünde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Sadece faul.
Bülent Yıldırım: Sadece faul. Kart düşünülmez.
Deniz Çoban: Kart düşünülmez.
45+6. dakikada Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Çok küçük bir temas var, penaltı gerektirecek bir ihlal yok. Hakemin kararı doğru. Ufak bir kontak var.
Bahattin Duran: Hakem kararı doğru. Fenerbahçe kalecisi Ederson risk alarak gitti. Kontrolsüz kaymadı, durdu ve elini yere koydu. Yüzünü de geri çekti. Yüzünü çekmese penaltı olacak. Çok küçük bir temas var. Penaltı gerektirmez.
Deniz Çoban: Hakemin yorumuna saygı duyuyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.
45+7. dakikada Archie Brown'ın Sane'ye müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Çok net bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı. Net bir basma.
Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı.
51. dakikada Barış Alper faul bekledi, oyun devam etti.
Bülent Yıldırım: İnce bir faul.
Bahattin Duran: Faul.
Deniz Çoban: Faul değil bence.
52. dakikada Sane'nin Kerem'e müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Bence gerekmez.
Bülent Yıldırım: Sadece faul.
Deniz Çoban: Sadece faul.
54. dakikada Oosterwolde'nin Osimhen'e yaptığı faul ve sarı kart kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Karar doğru.
Bahattin Duran: Çok net.
Deniz Çoban: Sarı kartın tarifi.
65. dakikada Skriniar - Sara mücadelesinde devam kararı doğru mu, sonra oyunu durdurma kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Skriniar'ın yaptığı hareket çok net bir şekilde faul. Sınırlarda. Ssrı karttan başlar pozisyon. Güç transferi olsa, o ayak daha esnese, o gücü aktarsa, biraz daha yukarı bassa... Skriniar'in şansı şu; bileğin yanına bastı ve tarayıp aşağı indi. Kramponun yanına da geldi. Skriniar'ın burada kesinlikle sarı kart görmesi gerekirdi. Bu çok net bir sarı kart. Sarı kartı kabul ediyorum. Güç transferi yok. Bileğin üstüne gelmiyor. Kramponun yanına da geliyor. Sara'nın ayağı esnememiş.
Bülent Yıldırım: Bunu kaçırmak yakışık almadı. Bu sınırda bir hareket. Bileğe otursa güç transferi olacak, yaralayıcılık olacak. Bu haliyle sınırda. Kesinlikle sarı kart verilmeliydi ve atlanmamalıydı.
Deniz Çoban: Chelsea - Arsenal maçındaki kırmızı kartla bu karşılaştırıldı. İki arasındaki temel fark, hız şiddet ve yoğunluk. Moises Caicedo, tüm gücüyle ve iki ayağıyla birden sıçrayarak Merino'nun ayağına bastı. Kırmızı kartın olmazsa olmazı şiddet, güç transferi, yoğunluk var.
Bülent Yıldırım: Caicedo olanca gücüyle basıp olanca gücüyle büküyor ve daha yükseğe basıyor.
Deniz Çoban: Skriniar'a kırmızı kart çıksa VAR karışmazdı. Caicedo'nun kırmızı kartından şiddet ve güç transferi var.
81. dakikada Osimhen faul bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.
Bahattin Duran: Net faul ve sarı kart.
Bülent Yıldırım: Net faul ve sarı kart.
Deniz Çoban: Net faul ve sarı kart.
90+5. dakikada Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
Bülent Yıldırım: Hakemin kontrolünde gerçekleşen bir durum olmasaydı ben bu pozisyona yüzde yüz faul derdim. Bu olay yaşanırken hakem oyunu bırakıp kontrol dışı bir durum olacağını düşündü, Davinson da teması almak için durdu, Edson da arkadan gelip çarptı. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Mücadelenin ardından da birbirlerine yoklama devam etti. Davinson, alan kapatıp durdu ve temas oldu. Edson'un yolunda durup kalça çıkardı.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Faul varsa da Davinson yaptı. Edson'un gitmesini engelledi.
Deniz Çoban: Kural kitabındaki ifade 'Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun da oynama mesafesinde olmadığında, rakip oyuncuya engel olmak, durdurmak, yavaşlatmak veya yönünü değiştirmeye zorlamak amacıyla rakibin koşu yoluna hareketlenmektir' Bir ihlal varsa onu yapan Davinson.
HAKEM PERFORMANSI
Deniz Çoban: Bir derbi maç, kaos futbolu, hakem maçı kontrolünde tutmaya çalıştı. Kritik kararlarında hata yapmadı. Özellikle faul standartı ve kart yorumlarında bu seviyeye uygun olmayan vasatın altında kaldı. 50. dakikadan 90. dakikaya kadar faul yorumları... Çok net fauller ve kartlar atladı.
Bülent Yıldırım: Düdükleriyle güven veremedi, vasatı aşamadı. İyi hakem yönetimi göremedik.
Bahattin Duran: Faul standartlarında doğruyu bulamadı. Oyuncular güvenemedi. Maçın sonucunu etkilemedi ama vasatı aşamadı.