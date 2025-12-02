Eski hakemler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

41. dakikada Edson'un ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Lemina riskli iki hamle yaptı. Sınırlarda gezdi. Lemina önce Oosterwolde'nin formasından bir yokladı, çekti. Sonra da eli Edson'un sırtında. Formadan çekme Oosterwolde'yi etkilemedi. Sol kolunu Edson'un sırtına yasladı ama piston hareketini görmedim. İtmeyi ve Edson'daki etkiyi görmedim. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Etkisi sübjektif. Oosterwolde'ye yaptığı ilk riskli hamle, tuttu formayı bıraktı. İkinci hamlede Edson'a riskli bir şarj. Etki konusunda soru işaretlerim var. Hakemin kararına sayguı duyuyorum.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.