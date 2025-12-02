Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de bir geminin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamaya göre Rus MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı.
Son günlerde Karadeniz'de yaşanan tanker saldırıları bugün de devam ediyor.
Geçtiğimiz cumartesi günü Kairos ve Virat adlı gemi saldırıya uğrarken, bugün de Rus MIDVOLGA-2 tankeri saldırıya uğradı.
Tankerin 13 personelinde olumsuz durum bildirilmedi ve gemiden yardım talebi yapılmadı. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir ediyor.
Ayrıntılar geliyor...