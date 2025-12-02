Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de bir geminin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamaya göre Rus MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı.

Giriş: 02.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:37

