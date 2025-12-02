Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı

        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı

        Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de bir geminin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamaya göre Rus MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı.

        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:37
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Son günlerde Karadeniz'de yaşanan tanker saldırıları bugün de devam ediyor.

        Geçtiğimiz cumartesi günü Kairos ve Virat adlı gemi saldırıya uğrarken, bugün de Rus MIDVOLGA-2 tankeri saldırıya uğradı.

        Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre Rus MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı.

        Tankerin 13 personelinde olumsuz durum bildirilmedi ve gemiden yardım talebi yapılmadı. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir ediyor.

        Ayrıntılar geliyor...

