Aralık ayının büyüsünü yaşamak için birebir seyahat rotaları: Kış tatilinde tercih edebileceğiz vizesiz lokasyonlar!
Yılın son ayına girerken, hem yorgunluğunu atmak hem de yeni yıla taze bir başlangıç yapmak isteyenler için tatil planları hız kazandı. Özellikle vize süreçleriyle uğraşmak istemeyen ve bavulunu hazırlayıp hemen yola çıkmayı hayal eden seyahatseverler için harika seçenekler mevcut. İşte detaylar!
Yılın son günlerini farklı bir kültürle tanışarak geçirmek isteyenler için vizesiz ülkeler, sundukları kolaylık ve çeşitlilikle ön plana çıkıyor. Özellikle kış turizminin canlandığı bu dönemde, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, hatta sıcak denizlere kadar uzanan geniş bir yelpazede tatil yapmak mümkün. İşte Aralık ayında değerlendirebileceğiniz öne çıkan rotalar!
BALKANLARDA KIŞ MASALI
Balkan coğrafyası, Aralık ayında kar yağışının da etkisiyle tam bir kış masalına dönüşüyor. Özellikle Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Bosna Hersek'in kalbi Saraybosna, hem tarihi dokusu hem de ekonomik olması sebebiyle listenin başında yer alıyor.
Belgrad'ın ünlü Knez Mihailova Caddesi'nde ışıl ışıl yeni yıl süslemeleri arasında yürüyüş yapmak ve Tuna Nehri kıyısında sıcak bir kahve içmek paha biçilemez bir deneyim sunuyor.
Benzer şekilde Saraybosna, Osmanlı mirasını koruyan Basçarşı'sı ve samimi atmosferiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Bu şehirlerde vize derdi olmadan, sadece pasaportunuzla giriş yaparak, damak tadımıza çok uygun olan Balkan mutfağının lezzetlerini keşfedebilir, tarihi köprülerde ve müzelerde geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.
KOMŞUDA HAFTA SONU KAÇAMAĞI: GÜRCİSTAN
Vizesiz olmasının yanı sıra, yeni tip kimlik kartıyla pasaporta dahi ihtiyaç duyulmadan gidilebilmesi Gürcistan'ı en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor. Başkent Tiflis, son yıllarda açılan modern kafeleri, sanat galerileri ve tarihi hamamlarıyla Avrupa şehirlerini aratmıyor.
Aralık ayında Tiflis sokaklarında kaybolmak, şehri tepeden izleyen Narikala Kalesi'ne çıkmak ve Gürcü mutfağının ünlü hamur işlerini tatmak oldukça keyifli. Ayrıca kış sporlarına ilgi duyanlar için Gürcistan'ın kayak merkezleri, uygun fiyatlı pist seçenekleriyle Avrupa'daki pahalı alternatiflere güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.
SICAK ROTALAR VE UZAK DOĞU ESİNTİSİ
Eğer kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlerdenseniz, rotanızı biraz daha güneye çevirebilirsiniz. Mısır'ın tatil cenneti Şarm El Şeyh, kapıda vize kolaylığı veya belirli şartlarda vizesiz giriş imkanıyla Aralık ayında denize girmek isteyenleri bekliyor. Kızıldeniz'in eşsiz su altı dünyasında dalış yapmak, çöl safarisine katılmak ve güneşin tadını çıkarmak bu mevsimde büyük bir lüks.
Daha uzaklara gitmeyi göze alanlar içinse Tayland, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanıyla tropikal bir cennet sunuyor. Bangkok'un hareketli sokaklarından Phuket'in sakin plajlarına uzanan bu yolculuk, yılı unutulmaz bir finalle kapatmak isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.