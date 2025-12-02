Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kruvasandan Pho’ya: Dünya mutfağında kahvaltı alışkanlıkları

        Dünyanın sofrasında sabah yolculuğu: Ülkelerin kahvaltı kültürleri

        Her ülke güne farklı bir lezzetle başlıyor. Kimi bir kase Pho çorbasıyla, kimi sıcak kruvasanla, kimi ise zengin sofralarla güne merhaba diyor. İşte dünyadan dikkat çeken kahvaltı kültürleri...

        Giriş: 02.12.2025 - 08:00 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:00
        Ülkelerin sabah sofraları
        Güne nasıl başlandığı kültürden kültüre değişiyor. Bazı ülkeler kahvaltıyı hafif bir atıştırmalıkla geçiştirirken, bazıları sabah öğününü günün en önemli zamanı olarak görüyor. İşte ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları…

        Dünyanın farklı köşelerinde güne başlama alışkanlıkları büyük çeşitlilik gösterirken, her ülkenin kahvaltı kültürü kendi coğrafyasının, tarihinin ve yaşam tarzının izlerini taşıyan benzersiz lezzetlerle şekilleniyor.

        AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

        ABD’de kahvaltı günün en keyifli öğünlerinden biri sayılıyor. Yumurta, kahve, pancake ve akçaağaç şurubu sofraların olmazsa olmazları arasında. Portakal suyu ve süt de sık tercih edilen içecekler. Özellikle gençler arasında mısır gevreği oldukça popüler.

        FRANSA

        Fransızların “petit-déjeuner” olarak adlandırdığı kahvaltı, adından da anlaşılacağı üzere oldukça hafif bir öğün. Genellikle bir espresso eşliğinde kruvasan veya pain au chocolat (çikolatalı kruvasan) tüketilir. Çünkü Fransız mutfağında asıl ağırlık öğle ve akşam yemeklerindedir.

        İSPANYA

        Akdeniz mutfağının izlerini taşıyan İspanyol kahvaltısı oldukça çeşitli. Füme etler, balık, zeytin ve sarımsak aroması kahvaltıda da kendini gösterir. Zeytinli ya da domatesli ekmek, İspanyol kahvaltısının en bilinen simgelerindendir. Sütlü kahve veya espresso ise en çok tercih edilen içeceklerdir.

        VİETNAM

        Asya’da yaygın olan çorbayla kahvaltı etme kültürü Vietnam’da da sürüyor. Vietnamlılar güne et, yeşillik, noodle ve acı soslarla hazırlanan ünlü Pho çorbasıyla başlar. Üstelik bu çorba günün diğer öğünlerinde de sevilerek tüketilir.

        RUSYA

        Soğuk iklimin etkisiyle Rus mutfağında kök sebzeler ve doyurucu tarifler öne çıkar. Kahvaltıda ise syrniki adı verilen, içi peynirli ve hamurunda kefir kullanılan küçük pancake’ler tercih edilir. Genellikle süt eşliğinde servis edilir.

        GÜNEY AFRİKA

        Güney Afrika’da kahvaltı oldukça sade ve besleyicidir. Süt ve yulafla hazırlanan “porridge”, üzerine meyve veya kuruyemiş eklenerek tüketilir. Bu basit tarif, Afrika’nın genel kahvaltı kültürünü de yansıtır.

        İNGİLTERE

        İngiliz kahvaltısı doyuruculuğuyla ün kazanmıştır. Kızarmış yumurta, fasulye, kan sosisi, bacon ve benzeri birçok yiyecek sabah öğününde yer alır. Amaç güne güçlü bir başlangıç yapmaktır.

        İTALYA

        İtalya’da kahvaltı, diğer öğünler kadar önemsenmez. Genellikle küçük ekmekler, üçgen tost ekmekleri, cappuccino veya espresso ile birlikte tüketilir. Mozzarella, salam, domates ve fesleğen gibi Akdeniz esintili lezzetler de sofralarda yer alabilir. Zengin mutfak kültürlerine rağmen kahvaltı İtalyanlar için oldukça sade bir öğündür.

        TÜRKİYE

        Kahvaltı kelimesinin “kahve” ve “alt” kelimelerinden türemiş olması, Türklerin kahvaltı sonrası kahve içme geleneğini yansıtır. Türkiye, dünyanın en zengin kahvaltı çeşitlerinden birine sahiptir. Yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, bal, reçel ve daha birçok lezzet sofralarda yer alarak doyurucu bir başlangıç sunar.

        Görsel Kaynak: shutterstock

