        Haberler Gündem Güncel Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi | Son dakika haberleri

        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi

        Antalya'da feci bir ölümlü kaza meydana geldi. Olayda 70 yaşındaki Alzheimer hastası Suzan Demir, 8'inci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde televizyon izleyen eşi, karısının öldüğünü polis ve sağlık ekibinden öğrendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:04
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Antalya'da Alzheimer hastası Suzan Demir (70), 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay sırasında evde televizyon izleyen eşi, Suzan Demir'in öldüğünü polis ve sağlık ekibinden öğrendi.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        Olay, gece yarısı Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Suzan Demir, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip, düştü. Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında detaylı çalışma yaptı.

        EŞİ HABERİ EKİPLERDEN ALDI

        Ekipler, durumu Suzan Demir'in eşine bildirdi. Haberi alan eş büyük şok yaşadı. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

