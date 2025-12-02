Doların yeni patronu için geri sayım
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkan adayını belirlediğini ancak ismi henüz açıklamayacağını söyledi. Piyasalar Noel'den önce aday ismin açıklanmasını beklerken, Beyaz Saray'ın en etkili ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett Fed Başkanlığı için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Trump gibi faizlerin indirilmesi gerektiğini savunan Hassett son olarak olası Fed Başkanlığına ilişkin yaptığı açıklamada Amerikalıların Trump'tan daha ucuz taşıt kredisi ve daha düşük faizli konut kredisine erişimi kolaylaştıracak birini seçmesini beklediğini söyledi
Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor. Powell'ı sık sık eleştiren ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Fed Başkanlığı için kimi aday göstereceğine karar verdiğini ancak henüz bu ismi açıklamaycağını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent daha önce Trump'ın aday isimi Noel'den önce açıklayabileceğini belirtmişti.
Fed Başkanlığı için pek çok isim öne sürülse de bir isim en güçlü aday olarak öne çıkıyor: Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett.
KREDİ FAİZİ VURGUSU
Hassett geçen hafta CBS televizyonunda katıldığı bir programda Fed Başkanlığı ihtimalinin sorulması üzerine "Gerçekten harika adaylardan oluşan bir grubun arasında anılmaktan onur duyuyorum" cevabını verdi. Hassett, isminin favori olarak öne çıkmasına piyasaların olumlu tepki verdiğine dikkat çekerek, Amerikalıların Trump'tan "daha ucuz taşıt kredisi ve daha düşük faizli konut kredisine erişimi kolaylaştıracak birini seçmesini bekleyebileceklerini" ifade etti.
Fox News’e verdiği demeçte ise daha kısa ve net konuşan Hassett, "Eğer beni seçerse, görev yapmaktan mutluluk duyarım" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump göreve geldiğinden bu yana daha düşük faiz oranları istediğini sürekli dile getirirken, bu anlayışı benimseyen bir Fed Başkanı seçeceğini de açıkça belirtti.
ENFLASYONUN YÜZDE 1'E İNMESİNİ BEKLİYOR
Beyaz Saray'ın en etkili ekonomik danışmaları arasında yer alan Hassett son aylarda verdiği demeçlerde mevcut Fed Başkanı Powell'ı siyasi davranmakla suçlarken, Trump'ın ekonomik politikalarının doğruluğunu savundu. Gelecek yıl enflasyonun yüzde 1'e inebileceğini tekrarladı.
Yani Hassett enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin de çok altına gerileme yolunda olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla yüksek faiz indirimlerini uygun bulması bekleniyor.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar şu anda 10 Aralık'ta Fed'den yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Ancak bu indirimin Trump'ı tatmin etme ihtimali bulunmuyor. Trump daha önceki indirimleri 'çok geç ve çok az' olarak nitelendirmişti.
Tabii Fed Başkanı Trump'ın istediği gibi Hassett olursa bile Fed Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) başkanın sadece 12 oydan 1'ini temsil ettiğini unutmamak gerekiyor. Yani Powell'ın görevinin sona ermesi tek başında hızlı faiz indirimlerini beraberinde getirmeyebilir.
İKİYE BÖLÜNMÜŞ BİR FED
Seçilecek yeni başkan, hâlihazırda fikir ayrılıkları yaşayan bir Merkez Bankası’nı devralacak. Fed yetkilileri şu anda ikiye bölünmüş durumda: Bir grup, iş gücü piyasasında yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmek için ek faiz indirimlerinin gerekli olduğunu savunurken; diğer grup, enflasyonun hala bir tehdit oluşturduğunu ve parasal gevşemenin bu tehdidi daha da artıracağından endişe ediyor.
SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
ABD Başkanı Trump'ın aday ismini açıklamasıyla Fed'in yeni başkanının belirlenme süreci aslında fiilen başlamış olacak. Adayın resmen bildirilmesinin ardından, adayın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi tarafından sorgulanması ve Senato Genel Kurulu’nda oylanması süreçlerine geçilecek. Sorgu ve oylama süreçlerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor. Eğer aday isim Senato'da yüzde 50'nin üzerinde bir oyla onay alırsa, Mayıs 2026'dan itibaren 4 yıl sürecek görevine başlayacak.