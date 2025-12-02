Spor yazarları Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki performansını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında uzatma dakikalarında attığı golle Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin derbi performansını değerlendirdi.
"F.BAHÇE'DE TAKIM LİDERİ YOK"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Tedesco, hamleleri çok geç yaptı. Kerem ve En-Nesyri ile ikinci yarıya başlaması hataydı. Kerem, geldiğinden bu yana istenileni veremiyor. Ne adam geçti, ne de orta yapabildi. Topları resmen ezdi. En-Nesyri ise hareketsiz, yerine çakılı, top bekleyen bir oyuncu. Değil 90 dakika 180 dakika oynasa gol atamazdı. Fenerbahçe’de en büyük eksiklik takım lideri yok. Aldıkları bir puan başarıdır. Birer puanın paylaşıldığı derbi kalite olarak kötüydü. İki takımın büyüklüklerine yakışmadı.
"BU TAKIM, BU KADAR KÖTÜ OYNAMAZ"
Gürcan Bilgiç (Sabah): İkinci yarıda Okan Buruk'un skoru koruma stratejisini bozan, değişiklikle oyuna giren iki oyuncuydu; Levent ortayı yaptı, Jhon Duran golü attı. Kadıköy'ün gecesi matemden, bayrama döndü. Yenilmezlik devam etti, ezeli rakibe fırsat verilmedi, rüzgârın yönü değişmedi. Bilgisayar başındaki analizlerin değil, derbinin kahramanının "ruh" ve "inanmak" olduğunun farkına varmaları lazım. Bu takım, bu kadar kötü oynamaz, mahkum olmaz, çaresiz kalmaz.
"F.BAHÇE DERSLER ÇIKARMALI"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Tedesco ikinci yarıya başlarken Nene ve En Nesyri'yi çıkartıp Duran ve Oğuz'u alsa takım belki biraz daha erken reaksiyon gösterebilirdi. Hoca değişiklikleri geç yaptı. Fenerbahçe adına hayal kırıklığı Galatasaray adına da özgüvenin tavan yaptığı bir maç oldu. Son dakikalarda Duran'ın golüyle gelen beraberlik kötü oyunun asla üstünü örtemez ama son saniyelerde gelen gol takımı hayata döndürdü. Fenerbahçe bu maçtan dersler çıkarmalı.
"KEREM ÇOK KÖTÜYDÜ"
Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe'de Kerem çok kötüydü, adeta hiçbir şey yapmadı. Nene'nin performansı düşüktü. En-Nesyri çıkarken protestolara uğradı ama taraftar şunu düşünmeli, En-Nesyri oynadığı sürece F.Bahçe ne duran top kullanabildi ne de kanattan orta geldi. Asensio 60 dakika sahada yoktu. G.Saray yorulunca biraz kendini gösterdi.
"YAPIYI, MAPIYI BIRAKIN FUTBOL OYNAMAYA BAKIN"
Erman Toroğlu (Sözcü): Şu bir gerçek John Duran, Fenerbahçe'nin şu andaki kesin santrforu. En Nesyri durdu, Duran durmadı ve skoru eşitledi. Fenerbahçe dün akşamki mücadelesi ve oyunuyla beraberliği hak etmemişti ama futbol böyle bir olay. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı yine yenemedi. Yapıyı, mapıyı, villayı bırakın futbol oynamaya bakın.
"KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Derbinin sonucunu hatalar zinciri belirledi. Galatasaray avucunun içindeki 3 puanın 2'sini yanlış değişiklikler yüzünden Kadıköy'de bıraktı! Fenerbahçe, Duran'ın son saniye golüyle büyük sevinç yaşadı! Ama bu kadar eksiği olan, yorgun ve formsuz Galatasaray'ı yense; tam 65 hafta sonra lider olacaktı! O yüzden Fenerbahçe adına da kaçan balık büyük oldu!
"ŞANSA KAZANILMIŞ 1 PUAN"
Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Dün gece maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur.