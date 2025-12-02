Spor yazarları Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki performansını değerlendirdi!

"F.BAHÇE'DE TAKIM LİDERİ YOK"

İbrahim Yıldız (Habertürk): Tedesco, hamleleri çok geç yaptı. Kerem ve En-Nesyri ile ikinci yarıya başlaması hataydı. Kerem, geldiğinden bu yana istenileni veremiyor. Ne adam geçti, ne de orta yapabildi. Topları resmen ezdi. En-Nesyri ise hareketsiz, yerine çakılı, top bekleyen bir oyuncu. Değil 90 dakika 180 dakika oynasa gol atamazdı. Fenerbahçe’de en büyük eksiklik takım lideri yok. Aldıkları bir puan başarıdır. Birer puanın paylaşıldığı derbi kalite olarak kötüydü. İki takımın büyüklüklerine yakışmadı.