Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.162,97 %0,42
        DOLAR 42,4463 %0,07
        EURO 49,3296 %0,11
        GRAM ALTIN 5.750,59 %-0,53
        FAİZ 38,67 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 77,91 %-1,43
        BITCOIN 86.620,00 %0,20
        GBP/TRY 56,1018 %0,04
        EUR/USD 1,1612 %0,02
        BRENT 62,93 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 9.402,21 %-0,53
        Haberler Ekonomi Borsa Derbi sonrası borsada hareketlilik - Borsa Haberleri

        Derbi sonrası borsada hareketlilik

        1-1 sonuçlanan derbinin ardından Fenerbahçe hisselerindeki düşüş yüzde 4'ü aştı. Galatasaray hisseleri ise sabah saatlerinde yüzde 0.7 geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan çıkmadı. Maç sonucunda lig sıralamasında bir değişiklik olmasa da borsada dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı.

        Sabah saatlerinde Galatasaray hisselerinde yüzde 0.8'lik bir düşüş yaşandı. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 4.4 ile daha sert bir gerileme kaydetti.

        Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri geçtiğimiz haftayı 10.74 liradan kapatmasının ardından dün haftanın ilk işlem gününde 11.06'ya yükselmişti. Yani derbi öncesinde hisselerde yüzde 2.97'lik yükseliş yaşanmıştı. Bu sabah ise 10.60 liraya kadar geriledi.

        Galatasaray hisseleri ise pazartesi günü yüzde 1.6 değer kazanarak 1.28 liradan 1.30 liraya çıkmıştı. Bugün sabah itibarıyla hisseler 1.29 liradan işlem gördü.

        Fenerbahçe hisseleri 2025 genelinde bugün itibarıyla yüzde 1.3 yükselirken, Galatasaray yıl genelinde yüzde 16.7 düşüş kaydetti.

        BIST 100 sabah saatlerinde bugün yüzde 0.4 yükselirken spor endeksi bu iki hissedeki düşüşün etkisiyle yüzde 1 geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak