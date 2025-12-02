Derbi sonrası borsada hareketlilik

Türkiye'nin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan çıkmadı. Maç sonucunda lig sıralamasında bir değişiklik olmasa da borsada dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı.

Sabah saatlerinde Galatasaray hisselerinde yüzde 0.8'lik bir düşüş yaşandı. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 4.4 ile daha sert bir gerileme kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri geçtiğimiz haftayı 10.74 liradan kapatmasının ardından dün haftanın ilk işlem gününde 11.06'ya yükselmişti. Yani derbi öncesinde hisselerde yüzde 2.97'lik yükseliş yaşanmıştı. Bu sabah ise 10.60 liraya kadar geriledi.

Galatasaray hisseleri ise pazartesi günü yüzde 1.6 değer kazanarak 1.28 liradan 1.30 liraya çıkmıştı. Bugün sabah itibarıyla hisseler 1.29 liradan işlem gördü.

Fenerbahçe hisseleri 2025 genelinde bugün itibarıyla yüzde 1.3 yükselirken, Galatasaray yıl genelinde yüzde 16.7 düşüş kaydetti.

BIST 100 sabah saatlerinde bugün yüzde 0.4 yükselirken spor endeksi bu iki hissedeki düşüşün etkisiyle yüzde 1 geriledi.