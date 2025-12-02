Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!

Avustralya’da ortaya çıkarak influenza A alt tiplerinden biri olan ‘H3N2’ virüsü, dünya genelinde vaka artışıyla gündeme geldi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klasik gribe göre daha hızlı yayılabilen ve bazı risk gruplarında daha ağır semptomlara yol açabilen virüse ilişkin uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Özlü, “H3N2 virüsü aslında bizim bildiğimiz ve influenza A dediğimiz tipik grip virüsüdür. Bu sene Güney Yarım Küre’de başlayan bir salgın var. Avustralya’da bu salgına neden olan virüsün alt tiplemesi yapıldığında farklı noktalarda 7’ye yakın mutasyon geçirdiği anlaşıldı. Buna bağlı olarak virüsün bulaştırıcılık hızının normal grip virüsüne göre daha fazla olduğu tespit edildi. Bu virüs Kuzey Yarım Küre’ye geçti. Japonya’da ve İngiltere’de vakaların büyük bir kısmının H3N2 virüsüne bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu salgının normal grip virüsüne göre daha hızlı yayılarak daha fazla kişiye yayılacağı konusunda öngörüler var. Henüz ağır bir hastalık tablosuna yön açtığı konusunda bilgi yok ama bulaşma hızının arttığı yönünde bilgiler var” ifadelerini kullandı.