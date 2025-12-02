Habertürk
        Haberler Gündem Güncel AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması! | Son dakika flaş hava durumu açıklaması! | Son dakika haberleri

        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!

        Megakent İstanbul için kritik bir kar yağışı açıklaması geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada ocak ayında kentte kar yağışı beklendiği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:58
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

        İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

        Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

