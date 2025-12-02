Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp!

Sri Lanka'da "olağanüstü hal" ilan edildi

Sri Lanka'da etkili olan aşırı yağışlar çok sayıda bölgede heyelanlara ve ani sellere neden oldu. Ülkede bugüne kadar 366 kişi hayatını kaybetti, 367 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yetkililer, yaklaşık 1 milyon kişinin afetten etkilendiğini açıkladı. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin su baskını ve heyelan riski taşıyan birçok bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği vurgulandı.

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazada, 4 personel de yaralandı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde "olağanüstü hal" ilan etti.

Dissanayake, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatı verdi.